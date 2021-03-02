Hatice Cengiz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hatice Cengiz'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hatice Cengiz geliyor. Peki Hatice Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hatice Cengiz'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hatice Cengiz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, mesleği ne? Tüm bilgiler yazımızda.

HATİCE CENGİZ KİMDİR?

Hatice Cengiz, 1982 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısıydı. Hatice Cengiz, 2013 senesinde İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiştir.2014 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve 2017 yılında mezun oldu. Orta Doğu üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Umman Sultanlığı konusunda akademik çalışma yapmıştır.

Hatice Cengiz, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Hatice Cengiz'in katkılarıyla Cemal Kaşıkçı adında kitap yazıldı. Kitapta, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hayatına, mücadelesine ve sırlarına ilişkin detaylar anlatılmaktadır.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Ahmed Kaşıkçı (13 Ekim 1958 – 2 Ekim 2018), Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar, eski genel müdür ve el-Arab News Channel'ın önceki genel yayın yönetmeniydi.

Cemal Kaşıkçı 1958'de Medine'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan'da gördü. 1982'de Indiana Devlet Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans yaptıktan sonra ülkesine döndü.

1991'den 1999 yılına kadar Al Madina gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ayrıca bu dönemde Afganistan, Kuveyt, Sudan gibi ülkelerde muhabirlik yaptı. 1987-1995 yılları arasında Usame bin Ladin ile birkaç defa röportaj yaptı. 1999'dan 2003'e kadar Suudi Arabistan'ın İngiliz gazetesi Arab News'te yazı işleri müdür yardımcılığı yaptı. Buradan Al Watan'a geçtiken sonra iki ay boyunca yazı işleri müdürlüğü yaptı ancak Suudi Arabistan'ın dini kuruluşları hakkında eleştirel yazılar yazdığı gerekçesiyle görevden alındı. Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, Londra'da büyükelçilik yapan Prens Türki al Faysal'ın danışmanlığını yaptı.

Nisan 2007'de ikinci kez Al Watan'da yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Mayıs 2010'da yazdığı bir başka eleştirel yazıdan dolayı istifa etmek zorunda kaldı.

2010 yılında Al Watan'daki istifasının ardından, El-Velid bin Talal tarafından Bahreyn'deki el-Arab News Channel'ın genel yayın yönetmenliğine atandı. Ayrıca BBC ve Al Jazeera gibi kanallarda politik yorumculuk yaptı.

Eylül 2017'de Suudi Arabistan'ı terk ettikten sonra ABD'de yaşamaya başladı ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Cemal Kaşıkçı, 11 Aralık 2018'de Time dergisinin "Koruyucular" olarak adlandırdığı bir grup gazeteci ile birlikte 2018 yılının kişileri arasında yer aldı. Dergi Kaşıkçı için, "İktidarı eleştirenlerin nasıl bir vahşetle karşılaştığı hakkındaki doğruları tüm dünyaya söyledi. Bu yüzden de öldürüldü" ifadelerini kullandı.