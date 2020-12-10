Vali Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:25

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.

Vali Doğan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Doğan, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tüm karelerin birer emek olduğunu belirterek, bundan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

2020 yılının hem Türkiye için hem de Hatay ve dünya için biraz sorunlu geçtiğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"İnşallah 2021'in hayır, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarının yanında yer aldı. Her türlü imkanı vatandaşlarına sundu ve bu zor yılı hafif atlatma açısından elde olan tüm imkanları kullandı. Ben 2021'in daha iyi olacağını düşünüyorum, umuyorum, ümit ediyorum ve herkese sağlık, sıhhat, huzur diliyorum."

Vali Doğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Doğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Doğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Doğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

İlgili Haberler

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Vali Şentürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Şentürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Valisi Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öner Erkan Pınar Altuğ Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Burak Yılmaz Ali Palabıyık Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:26:03. #1.14#
title