Vali Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.

Vali Doğan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Doğan, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tüm karelerin birer emek olduğunu belirterek, bundan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

2020 yılının hem Türkiye için hem de Hatay ve dünya için biraz sorunlu geçtiğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"İnşallah 2021'in hayır, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarının yanında yer aldı. Her türlü imkanı vatandaşlarına sundu ve bu zor yılı hafif atlatma açısından elde olan tüm imkanları kullandı. Ben 2021'in daha iyi olacağını düşünüyorum, umuyorum, ümit ediyorum ve herkese sağlık, sıhhat, huzur diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş