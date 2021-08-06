Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
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Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor

Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birbirinden farklı yemekleri ve tatlıları ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel tadı kömbe, lezzetiyle ve görüntüsüyle her zaman beğeni topluyor.

Birbirinden farklı yemekleri ve tatlıları ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel tadı kömbe, lezzetiyle ve görüntüsüyle her zaman beğeni topluyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaygın olarak üretilen ve tüketilen bir tür tatlı ve pasta çeşidi olan kömbe, vatandaşların vazgeçilmez ikramları arasında ilk sırada yer alıyor.

Tarihi kömbenin en önemli özelliği taş fırınlarda ve siyah tepsilerde pişmesi ve uzun süre bayatlamaması. Kömbenin içerisinde kullanılan malzemeler arasında her hangi bir katkı maddesinin bulunmaması da öne çıkan özelliklerinden birisi.

İlçenin en eski fırınlarından biri olan ve tarihi Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan fırında üretilen kömbe, kerebiç, kandil simidi ve tuzlu pasta çeşitlerine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Fırıncı Ustası Habip Altınöz, "Kömbenin medeniyetler şehri Hatay'ın meşhur tatlıları arasında yer aldığını hatırlattı.

"Bayramlarda daha çok yapılan tatlılarındandır. Bu iş ekip isteyen ve yorucu bir iş. Sabahtan akşama kadar ekip arkadaşlarımızla beraber siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Toptan ve perakende sipariş alıyoruz. Fiyatlarımız gayet uygun. Kilo bazında satışlarımız yapıyoruz. Sade, kandil simidi ve tuzlu 20 lira, cevizli ve hurmalı kömbe 25 liradan, satıyoruz. Halkımızın her kesiminden bu lezzeti tüketmesi için elimizden geldiğinde fiyatları uygun yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Antakya ilçesinin en eski ve tarihi fırını olduğunu ifade eden Altınöz, kömbenin odun ateşi közünde yavaş yavaş piştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Burada kömbe, kerebiç, kandil simidi, tuzlu pasta çeşitlerini en doğal bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Hamurumuzun özelliği içerisinde katkı maddesi olmaması, her şeyinin doğal olması. Hamurları teker teker yine Antakya'nın özel pasta kalıplarına kara tepsilere dizerek taş fırına pişmesi için yerleştiriyoruz. Pişme süresi 25-30 dakika civarındadır. Odun ateşinin közünde yavaş yavaş pişmektedir. Yaklaşık bir seneye kadar tazeliğini koruyor. Hiçbir şekilde kırılma, bayatlama ve bozulma olmuyor." - HATAY

Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor
Hatay'ın yöresel lezzeti kömbe, tadıyla beğeni topluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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