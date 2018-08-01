Hatay'da Vatandaşların Dereye Akan Kanalizasyon Lağım Suyu Tepkisi

Hatay'ın Belen ilçesinde açık bir şekilde dereye akan kanalizasyon, çevre halkının tepkisine neden oldu.

Geçmişte dereden akan suyu içtiklerini, bahçelerini suladıklarını, içerisinde yüzdüklerini aktaran vatandaşlar şuan kanalizasyonun aktığı dereden çocukların hastalandığını, hayvanlarının öldüğünü, bahçedeki ağaçlarının kuruduğunu söylediler. Derenin geçtiği Karapelit Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Burhan Pembeci, köylerinden akan derenin lağımdan geçilemediğini belirterek, "Daha öncesine bakıldığında pırıl pırıl akan sularımız, kana kana içtiğimiz sularımız şuanda içine çizmeyle girilecek vaziyeti yok. Bizim hayvanlarımız telef oluyor bu sudan içtiği için, bizim sebzelerimiz olmuyor bu sudan sulandığı için, bizim ağaçlarımız kuruyor bu pis sudan sulandığı için. Devlet milyarlar harcayıp insan sağlığına önem verirken, hastaneler yaparken, ilaç sektörüne milyarlar yatırırken yerel yönetimler maalesef 3-5 bin lira harcayıp insan sağlığını faktörleri ortadan kaldırmaya eriniyor mu? Güceniyor mu? Bizim burada çocuklarımız yaşıyor, bizler 5 – 6 aile burada ikamet ediyoruz. Artı bu suyla bütün köyümüzün arazileri bahçesi, sebzesi hepsi bu sudan sulanıyor. Hayvanlar gelip bu sudan içiyor telef oluyor" dedi.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yapılmakta olan altyapı ve su bağlantılarının bir türlü yapılamadığını, vatandaşları bu mikrop yuvasının içinde kimsenin yaşatmasına kimsenin hakkının olmadığını söyleyen Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, "Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin HATSU aracılığıyla kanalizasyon, içme suyu hizmetini vermektedir. Şekere Kapelit köyümüzün içinden gelen dere. Bir buçuk yıldır manzara bu şekilde. Şu anda bırakın elimizi yıkamayı, çizmeyle geçecek üstüne basacak durumda değiliz. Bu milleti burada bu mikrop yuvasının içinde yaşamaya mahkum ediyorlar. Buradaki insanlarımızı bu pislik içinde yaşatmaya hakları yok. Biran önce buna çözüm bulmaları gerekir. Buranın bütün fotoğraflarını çektik, hem valiliğimize ve hem de bakanlığımıza gönderdik. Biran önce çözüm bulunmasını talep ettik. Hemen yakınımızda oturan evlerimiz var. Derenin kenarında çocuklarımıza bakın. Bunlar bu derenin kenarında oynuyor. Çoğu ateşten her gün hastaneye gidiyor. Allah korusun çoğu sıtma olacak, verem olacak. Bunun bir vebali olmayacak mı? Bir karşılığı olmayacak mı? Ne zamana kadar bekleyeceğiz. Bu rezaletten de öte kusura bakmasınlar. HATSU ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Belen'de sınıfta kaldı arkadaşlar" dedi.

Bir başka mahalle sakini İsmail Karapınar ise hayvanların bu sudan içmesiyle zehirleneceğini belirterek, "Eskiden biz içerdik bu sudan. Çocukken yıkanırdık bu suda. Şimdi ise girmek mümkün değil" dedi.

Mahalle sakinlerinden Cafer Pembeci ise kanalizasyon suyundan dolayı ağaçlarının başındaki meyvesiyle kuruduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Vurucu, bu suyla sulanan bahçedeki sebzelerin kuruduğunu ve vatandaşların bu suyla büyüyen sebzeleri yediğini ifade etti.

Karapelit Mahallesi Muhtarı Mehmet Zobu da, "Çocuklarımız hastalanıyor bu sudan, sivrisinek çoğalıyor hastalık, ağaçlarımızı sulayamıyoruz. Genel müdürümüz bizi kabul etmedi. Sarımazı'dan Karapelit Mahallesi'ne kadar ağaçlarımız kurumakta, çocuklarımız az önce hastaneye gönderdik ateşlenme yapıyor. Çocuklarımız bu suyla oynuyor. Yetkililerden bekliyoruz, bir şeylerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Cırtıman Mahallesi'nde ise vatandaşlar kanalizasyonun geçtiği yerlerde rögarlardan taşan pis sular nedeniyle tepkilerini dile getirerek, "Sürekli bu şekilde lağım patlıyor. Bizim çocuklarımız sürekli buradan geçiyor. Cadde hep pislik içerisinde kalıyor. Çocuklarımız burada hastalanıyor" diye konuştular.

Kanalizasyon sularının derelere aktığını belirten Belediye Başkanı Adnan Vurucu, "Derelere akan kanalizasyon suları ve gördüğünüz gibi sivrisineğin fabrikası burada. Ne kadar mücadele ederseniz edin sivrisinekle, bu şekliyle mücadeleyi baltalıyor. Kanalizasyonlar Şekere, Sarımazı, Okan Sitesi gibi kaç yerde kanal boruları, lağımları hepsi derelere akıyor. Bugün Belen'de kanalizasyon ve su şebekesi hattından sınıfta kalmıştır arkadaşlarımız. Anlatmaya gerek yok, gördüğünüz gibi manzara bu" diye konuştu. - HATAY