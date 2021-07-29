Hatay'da "Telafide Ben de Varım" diyen öğrenciler, doğayla buluştu
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Hatay'da "Telafide Ben de Varım" diyen öğrenciler, doğayla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Güncel

Hatay'da "Telafide Ben de Varım" diyen öğrenciler, doğayla buluştu Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılarak hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Hatay'da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hatay'da "Telafide Ben de Varım" diyen öğrenciler, doğayla buluştu

HATAY - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılarak hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Hatay'da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Antakya Gazi Ortaokulu'nun düzenlediği ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği doğa yürüyüşüne okul öğrencileri, öğretmenleri ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan katıldı.

Karlısu Mahallesi ve Göleti mevkisi arasında doğa yürüyüşü programı ile etkin öğrenme ortamlarından biri olan doğanın, öğrencilerin hem bilişsel hem de fiziksel gelişiminde okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması hedefleniyor.

Hazırlanan program kapsamında doğa yürüyüşü sporu aracılığıyla çocukların okul öncesinden itibaren öğrenim hayatı boyunca her aşamada ve tüm derslerde hedeflenen kazanımları edinmeleri ve pekiştirmeleri sağlanıyor.

Hatay'da "Telafide Ben de Varım" programlarının devam ettiğini söyleyen Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, "Toplamda arkadaşlarımız 12 bin 500 faaliyet ve ders planladılar. Çocuklarımız öğretmenlerimiz, idarecilerimiz neşe içerisinde bu programa katılıyorlar. Bu etkinliği düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Telafide Ben de Varım programları Hatay'da devam edecek. Arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz bakanlığımızın bu programını coşkuyla sahiplendiler. Etkinliklerimiz içerisinde masa tenisi, voleybol, doğa yürüyüşleri, piknikler gibi etkinlikler olduğu gibi aynı zamanda eksiklikleri giderici dersler konusunda da telafiler var. Bu programlar yaz boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.

Antakya Gazi Orta Okulu Müdürü Hasan Vural ise, "Bakanlığımız bünyesinde açılan ve il milli eğitim müdürlüğümüzce desteklenen Telafide Ben de Varım programları yapıyoruz. Şuana kadar okulumuzda 14 farklı program uyguladık. Doğa yürüyüşlerinin ikincisini düzenliyoruz. Zeka oyunları, kodlama ve bitki yetiştiriciliği etkinlikleri düzenledik. Öğrencilerimiz bu etkinliklerden çok memnunlar. Çünkü uzun bir süre evlerinde kaldılar" dedi.

6. sınıf öğrencisi Ela Kahleoğlulları da, "Bu telafi programından çok memnunum. Çok eğlenceli şeyler yapıyoruz. Bizlere çok güzel etkinlikler yaptırıyorlar. Bu günkü etkinliğiz doğa yürüyüşü." diye konuştu.

5. Sınıf öğrencisi Zeynep Kızıltepe ise, "Bakanlığımızın düzenlediği bu etkinlikte ben de varım. Bunun dışında bir çok etkinlik de yapılıyor. İstediğimize katılıyoruz ve bu yüzden bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi.

Hatay'da 'Telafide Ben de Varım' diyen öğrenciler, doğayla buluştu
Hatay'da 'Telafide Ben de Varım' diyen öğrenciler, doğayla buluştu
Hatay'da 'Telafide Ben de Varım' diyen öğrenciler, doğayla buluştu
Hatay'da 'Telafide Ben de Varım' diyen öğrenciler, doğayla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen

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