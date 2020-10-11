İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı
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İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı

11.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 00:47

Hatay'da 3 ilçede çıkan orman yangınlarının faillerinden gözaltına alınan 2 kişinin görüntüleri ortaya çıktı. Belen'de yangın sırasında çekilen bir videoda kadraja giren zanlı, Erzin'de ormanları yakarken suçüstü yakalandı.

Hatay'da önceki gün 3 ilçede başlayan ve bugün gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen orman yangınlarının ardında terör örgütü yandaşlarının olduğu ortaya çıktı.

PLAKASIZ MOTOSİKLETLE ORMANDA GÖRÜLDÜ

Hatay Cumhuriyet Mahallesi'nde PKK'lı terörist, plakasız motosikletle ormanlık alana gelip iç taraflara giderken vatandaş tarafından ihbar edildikten sonra gözaltına alındı.

Hatay'da orman yakan iki hain Belen ve Erzin'de böyle yakalandı

YAKTIĞI YANGINI İZLEDİ

Belen'deki yangının faili ise, yaktığı yangını izlerken görüntülendi. Belen'de çekilen bu videoda yanan ormanı izlerken kadraja giren zanlı, Erzin'de ormanları yakarken suçüstü yakalandı.

Hatay'da orman yakan iki hain Belen ve Erzin'de böyle yakalandı
Hatay'da orman yakan iki hain Belen ve Erzin'de böyle yakalandı

PKK, HATAY'DAKİ YANGINI PROPAGANDA ÇALIŞMASINA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜ

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü.

ALAYCI PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Ormanlık alanın yanı sıra yaban hayatının da zarar gördüğü, çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürme çalışması yaptığı yangınla ilgili "alaycı paylaşımlar", vatandaşlardan büyük tepki aldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, KASIT ŞÜPHELERİNE DEĞİNMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesindeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkarıldığına yönelik şüphelerin olduğunu belirterek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var." ifadesini kullanmıştı.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Pakdemirli, emniyet İHA'larının süreci kontrol etmelerinde büyük fayda sağladığının altını çizerek, "Tabii beklediğiniz haber, buradaki yangın şu saat itibarıyla tam olarak kontrol altında." dedi.

Hatay'da orman yakan iki hain Belen ve Erzin'de böyle yakalandı
Hatay'da orman yakan iki hain Belen ve Erzin'de böyle yakalandı
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı
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