Hatay'da okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Hatay'da okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

03.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:46
Hatay'da okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çöğürlü Mahallesi'ndeki bir okulda gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Okul ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, görüntülerden tespit ettiği E.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada okuldan çalındığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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