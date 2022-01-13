Hatay'da Kore Gazisi İbrahim Batar son yolculuğuna uğurlandı

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Batar törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazilerinden İbrahim Batar (90) vefat etti. Kore savaşı gazilerinden olan İbrahim Batar'ı son yolculuğunda gazi arkadaşları, askeri ve mülki erkan yalnız bırakmadı.

İskenderun Çay Mahallesi Camisinde öğleni müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi İbrahim Batar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Kore Gazisi İbrahim Batar'ın cenazesi Belen ilçesi Müftüler Mezarlığında toprağa veridi.

Cenaze törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Yıldırım, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Neşet Turhan'da katıldı. - HATAY