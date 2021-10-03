Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi - Haberler
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Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da hayırsever iş insanı, kentteki evlerinden birini spor tesisine dönüştürerek, çocuk ve gençlerin kullanımına tahsis etti.

HATAY (AA) - Hatay'da hayırsever iş insanı, kentteki evlerinden birini spor tesisine dönüştürerek, çocuk ve gençlerin kullanımına tahsis etti.

İş insanı Mehmet Güven'in Samandağ ilçesindeki evini dönüştürdüğü tesis, spor aletleriyle donatıldı.

Kentteki hayırsever antrenörler öğretmenler, doktorlar, avukatlar, iş adamları ve sporcular tarafından kurulan spor kulübü bünyesinde, iş insanının oluşturduğu tesiste bir araya gelen çocuklar ve gençler ücretsiz eğitim alıyor, spor yapıyor.

Çocuk ve gençlere profesyonel antrenörler boks, güreş, cimnastik, muaythai ve fitness alanlarında gönüllü eğitim veriyor.

350 gencin eğitim gördüğü ve spor yaptığı merkezde onlara antrenörlerin yanı sıra gönüllü öğretmen, doktor ve avukatlar da refakat ediyor.

Tesiste spor yapan gençlere ayrıca konunun uzmanları tarafından alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgiler veriliyor.

Spor yapmak isteyen gençlere eşofman, spor ayakkabı ve diğer malzemelerin de ücretsiz verildiği tesiste gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, spor yapmaları, spora yetenekli olanların tespit edilmesi ve milli sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Milli takıma sporcu yetiştireceğiz"

Hatay Atlas Spor Kulübü Başkanı Yusuf Çapar, AA muhabirine yaklaşık 4 ay önce oluşturulan spor tesisinde 350 sporcunun farklı branşlarda eğitim aldığını söyledi.

Tesise gelen sporcuların ihtiyaç duyduğu kıyafet ve malzemelerinin ücretsiz verildiğini anlatan Çapar, "Biz böyle bir model yaratmaya çalıştık. Birçok yerde de hayırsever insanlar bir araya gelip benzer etkinlikler yaparlar. Bu ülkemiz için faydalı olur." dedi.

Çapar, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için uğraş verdiklerini ifade ederek, "Pandemi döneminde özellikle çocuklarımızın spor etkinliklerinden uzak kalması bizi harekete geçirdi. Onların hem sağlıklı olması hem de sosyalleşmeleri adına bu spor tesisini kurmaya karar verdik. Özellikle hayırsever aynı zamanda onursal başkanımız Mehmet Güven'in bize evini tahsis etmesiyle biz burayı dizayn etmeye başladık. Aramızda hayırsever öğretmenler, doktorlar, avukatlar, iş adamları ve sporcu arkadaşlar var." diye konuştu.

Bir araya gelip kurdukları spor kulübü ile 350 kişinin tesiste spor yapabildiğini aktaran Çapar, "Sporcularımızı günlük dört grup halinde antrenörlerimiz çalıştırıyor. Antrenörlerimiz kendi alanlarında uzmanlaşmış, milli takımda yer almış ve bu işi iyi bilen arkadaşlarımız. Sağ olsunlar hepsi gönüllü bir şekilde gelip arkadaşları çalıştırıyor. Hedefimiz öncelikle çocuklarımızın sağlıklı olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması. Milli antrenörlerimizin desteğiyle inşallah milli takıma sporcu yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çapar, çocukların ve gençlerin en iyi şekilde iyi yetişmesi için bu tür destekleri sürdüreceklerini kaydetti.

Tesiste gönüllü hizmet veren antrenör Mustafa Fatih Atar, tecrübelerini gençlere aktarmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gençlerin çok istekli ve azimli olduklarını dile getiren Atar, "Amacımız en kısa sürede bu salondan milli sporcular, dünya şampiyonları, sağlıklı bireyler yetiştirmek ve ülkeye kazandırmaktır." dedi.

Tesiste eğitim alan 16 yaşındaki Sıla Dablan, 3 ay önce yapmaya başladığı muaythai branşında en iyi şekilde yetişerek müsabakalara katılıp, şampiyon olmak istediğini anlatarak, uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi

Hayırsever iş insanı gençler için evini spor tesisine çevirdi
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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