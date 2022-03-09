Hatay'da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanık serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanık serbest bırakıldı

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanık serbest bırakıldı

Geçtiğimiz yıl kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ dökerek yaralayan Mustafa Resul'ün davası görüldü. Mahkeme sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Hatay'da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanık serbest bırakıldı

"YARGILAMA DEVAM EDİYOR SADECE TAHLİYE OLDU"

G.Ç.T'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında "eziyet" suçlamasıyla dava açıldığını söyledi. Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Yargılama bitmedi, devam ediyor. Sadece tahliye oldu. Adli Tıp Kurumundan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Aralık 2021'de G.Ç.T'nin yalnız yaşadığı eve giden eski erkek arkadaşı Mustafa Resul E. kadının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

AA / Burak Milli - 3. Sayfa

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İskenderun, Aralık, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Tahsin Büyükkol:

Bu ne bicim samalik "tahliye edilmis" Böyle bir kanun yok. Hakemde savcida suclu. Böyle bir olayda tahliye diye birsey yok. Hemen hapishaneye durusmaya kadar hapiste bekleyecek. Bir cocuk elma almasi degilki saliver gitsin sonra bakariz bulabilirsek caresini. Ondan sonra yok bulamadik tanigi yok kacmis yok daha ne. Tabiki böyle kanun yerine getirilmez.

Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title