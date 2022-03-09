Hatay'da eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanık serbest bırakıldı

İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"YARGILAMA DEVAM EDİYOR SADECE TAHLİYE OLDU"

G.Ç.T'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında "eziyet" suçlamasıyla dava açıldığını söyledi. Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Yargılama bitmedi, devam ediyor. Sadece tahliye oldu. Adli Tıp Kurumundan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Aralık 2021'de G.Ç.T'nin yalnız yaşadığı eve giden eski erkek arkadaşı Mustafa Resul E. kadının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.