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Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı

HATAY'da yurda yasa dışı yollardan giren, aralarında çocukların da olduğu 228 kaçak göçmen yakalandı.

HATAY (DHA) - HATAY'da yurda yasa dışı yollardan giren, aralarında çocukların da olduğu 228 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları öne sürülen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin ve Apaydın mahallelerine göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Antakya İlçe Jandarma dedektifleri JASAT ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23 Kasım günü Bohşin Mahallesi'nde oturan C.B.Y. ile Apaydın Mahallesi'nde oturan S.Y., A.S. ve A.Ç.'nin evinde arama yaptı. Aramalarda, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 228 kişi yakalandı. Ev sahipleri ise organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi, organizatörler ise adliyeye sevk edildi.


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