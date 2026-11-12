AK Parti'den Yeni Parti'ye rest! Kongreye katılmayacak

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Ak Parti'nin hafta sonu gerçekleştirilecek Yeni Parti Kongresi'ne katılmayacağı yönünde dikkat çeken bir iddia geldi. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, kararın gerekçesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilişkilendirdi.

AK PARTİ YENİ PARTİ KONGRESİNE KATILMAYACAK

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, hafta sonu düzenlenecek Yeni Parti Kongresi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Burhan, Adalet ve Kalkınma Partisinin kongreye katılmama kararı aldığını belirterek iki parti arasındaki siyasi iletişime ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik sözleri kararın gerekçesi olarak gösteren Burhan, siyasette karşılıklı saygı ve nezaketin önemine dikkat çekti.

SİNAN BURHAN KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Sinan Burhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adalet ve Kalkınma Partisi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yeni Parti Kongresi’ne katılmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yönelik kullanılan hakaret içeren ifadeler, siyasette diyalog ve nezaket zeminini ciddi biçimde ortadan kaldırmış görünüyor. AK Parti kongreye katılmama kararı aldı. "

Kaynak: Haberler.com