Hatay'da 12 bin 166 litre sahte içki ele geçirildi
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesi Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerindeki 5 adreste arama yaptı.
Adreslerde, 12 bin 166 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheliler Y.C, C.G, İ.G, Y.U. ve D.E. gözaltına alındı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel