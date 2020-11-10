Hastanelerde Atatürk'ü anma törenleri
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Hastanelerde Atatürk'ü anma törenleri

10.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:44
Hastanelerde Atatürk'ü anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yılında Samsun'da bulunan bazı özel hastanelerde anma programları düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yılında Samsun'da bulunan bazı özel hastanelerde anma programları düzenlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun, Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü nedeniyle anma törenleri yaptı. VM Medical Park Samsun Hastanesi yönetimi, doktorları ve çalışanlarıyla birlikte yapılan törende saat 09.05'te misafirlerin de katılımıyla saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Liv Hospital Samsun çalışanları ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla siyah giyinerek hastanede anma töreni düzenledi. Sabahın erken saatlerinde hastanede toplanan çalışanlar 09.05'te saygı duruşunda durarak, bayrakları yarıya indirdi. Tüm hekim ve personel Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır" deyişi yazan rozet taktı ve misafirlere hediye etti.

Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yılmaz Karagöz, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda onun ışığı ile ilerlemeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi. - SAMSUN

Hastanelerde Atatürk'ü anma törenleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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