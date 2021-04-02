Hastanede yatak bulunmadığı için öldüğü iddia edilen kadınla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama

İzmir'de takı satarak geçimini sağlayan ve sosyal medya hesabından bir tür romatizmal rahatsızlık olan polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandığını duyuran ve hastanede yatak bulamadığını iddia eden 41 yaşındaki Aslı Özkısırlar, yaşamını yitirdi. İzmir Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 15 yıldır takı satarak geçimini sağlayan Aslı Özkısırlar, polikondrit ve Cogan sendromu hastalığına yakalandı. 10 yıldır tedavi gören Özkısırlar, geçen 31 Mart gecesi Yeşilyurt semtindeki evlerinde rahatsızlandı. Bekar olan Özkısırlar, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gece burada tutulan Özkısırlar, ertesi gün sevk edildiği bir özel hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

İzmir Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar ile ilgili haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer aldığı belirtildi. Aslı Özkısırlar'ın 10 yıldır "Relapsing polikondrit" ve "Cogan sendromu" ön tanısıyla takip edildiği, hastaya "abdominal aorta anevrizması" ve "trombüs" nedeniyle daha önce anjiografi yapıldığı ve stent takıldığı belirtildi.

"UYGUN KOŞULLAR SAĞLANANA KADAR YATIŞININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ"

Aslı Özkısırlar'ın 10 Mart 2021'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğine başvurduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir. Bununla birlikte hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından acil bir durum olmadığı gerekçesiyle COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir."

"YAKIN TAKİP İÇİN ACİL SERVİSTE MÜŞAHEDE ALTINA ALINMIŞTI"

Hastanın 31 Mart 2021'de bulantı, kusma ve çarpıntı şikayetleriyle 112 Acil Servis ambulansıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir. PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir. Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır."

"DETAYLI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Hastanın 1 Nisan perşembe günü "Cogan sendromu+ Pulmoner ödem" tanısıyla entübe edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 2 Nisan 2021'de hayatını kaybetmiştir.

İmmunosupresif tedavi almakta olup salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir. Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir."

TEKRARLAYAN POLİKONDRİT NEDİR?

Vücudun kulak, burun, eklem, solunum yolları, göz, kalp kapakları ve bazı diğer organlarındaki kıkırdak ve bağ dokularında (proteoglycan) enflamasyon yapanbir hastalıktır. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Ataklar şeklinde tekrar etmektedir. Kadın ve erkeklerde eşitsıklıktadır. 50'li yaşlarda en sık görülmektedir.

COGAN SENDROMU NEDİR?

Cogan sendromu interstisyel keratit ile akut başlangıçlı odyovestibüler disfonksiyonun birlikte olduğu nadir görülen bir multisistem inflamatuar vasküler hastalıktır.