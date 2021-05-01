Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi
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Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi

İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi Gaziantep'te "İnsanlık ölmemiş' dedirten olay Ölmek üzere olan buzağının durumuna dayanamayan veteriner, hasta hayvanı lüks otomobiline alarak, tedavi için kliniğe götürdü.

Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi

Gaziantep'te "İnsanlık ölmemiş' dedirten olay

Ölmek üzere olan buzağının durumuna dayanamayan veteriner, hasta hayvanı lüks otomobiline alarak, tedavi için kliniğe götürdü.

GAZİANTEP - Gaziantep'te, hasta olan 1 aylık buzağı durumu kötüleşince sahibi tarafından veteriner çağrıldı. Hasta buzağının durumunu gören veteriner hiç düşünmeden lüks otomobiline aldığı hayvanı kliniğe getirerek tedaviye aldı.

İlginç olay Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yaşandı. Bir ay önce ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dünyaya gelen buzağı ishal ve iştahsızlık nedeniyle durumu kötüleşti. Buzağı sahibi tarafından haber verilmesi üzerine harekete geçen Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, hasta olan buzağının bulunduğu ahıra geldiğinde tedavinin klinik ortamında yapılması gerektiğini ifade etti. Çiftçilikle uğraşan Habip Bilben, aracı olmadığını söyleyince durumu kötü olan buzağıyı orada bırakmaya gönlü elvermeyen veteriner Yıldızgil, lüks otomobilinin bagaj kısmına aldığı hasta buzağıyı kliniğe getirerek tedaviye aldı.

Buzağıya 4 saatlik bir tedavi süreci sonucu gerekli müdahalelerin yapılarak serum takıldığını belirten Veteriner Yıldızgil, şuan için durumunun kötü olduğunu kaydetti.

Serum tedavisine başladıklarını kaydeden Yıldızgil, "Hava değişimine bağlı enfeksiyon kapmış durumu iyi değildi aslında her zaman yaptığımız bir şey değil ama yüreğim dayanmadı hayvanın bu durumuna çünkü ölüme doğru gidiyordu onun için arabaya acımadık. Aynı şekilde tedavisini yaptıktan sonra bu araçla götürüp sahibine teslim edeceğim" dedi.

Her şeyin para olmadığını ifade eden Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi
Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi
Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi
Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK

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