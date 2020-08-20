Hassan Rumi'nin yeni şarkısı 53 ülkede listelere girdi Türkçe ve İngilizce şarkılarıyla müzik dünyasına dinamik bir giriş yapan Hassan Rumi, yeni şarkısı "Olayın Neydi ki"nin 53 farklı ülkede listelere girdiğini söyledi.

Konya'da dünyaya gelen Fethiye'de büyüyen Hassan Rumi'nin söz ve müziği kendine ait olan, aranjörlüğünü Ataberk Önal ve Emre Öztürk'ün üstlendiği "Olayın Neydi Ki" şarkısı 53 farklı ülkede listelere girdi. Hassan Rumi, şarkısının başarısını Bebek Pulihoz Grand House'ta dostlarıyla pasta keserek kutladı. Hassan Rumi'nin söz ve müziği kendisine ait olan, aranjörlüğünü Ataberk Önal ve Emre Öztürk'ün üstlendiği "Olayın Neydi Ki" şarkısı büyük beğeni topladı.& ; Şarkının sinematografik klibini 3 yönetmen Ecem Becerikli, Hasip Arvas ve Ziya Kino yönetti.& ;





Hassan Rumi orient tarzını yansıttığı şarkılarında pop-house ve etnik müziği bir araya getirirken bu müziğe alışkın olmayanları ise iddialı klibiyle etkiliyor. Birçok sosyal medya isminin projeyi hali hazırda desteklemesinin yanısıra birlikte çalıştığı Artist Management ekibiyle Jermaine Santiago (New York), Burcu Zıllıoğlu (Atina), Merve Alkan(İstanbul) idaresinde 20 farklı ülkeden 20 kişilik ekibiyle uluslararası platformda da yüksek hedeflerle yola çıktı.Menajer Jermaine Santiago'nun katkısıyla İngilizce şarkıların mix-masteringini, Lady Gaga, Jay Z ve Madonna gibi isimlerin prodüksiyonlarında yer almış Amerikalı ünlü ses mühendisi Bryan Cid'in üstlenmesinin de başarıda katkısı büyük.& ;

Kaynak: Snob Magazin