Hassa Kaymakamı Turan Muhtarlarla Buluştu

Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, isteklerini dinledi.



Kaymakam Turan, belediye konferans salonundaki toplantıda, mahallelerdeki sorunların çözümünde muhtarlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi.



Mahallerde bulunan metruk binalara karşı mahalle muhtarlarını duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunan Turan, şöyle devam etti:



"Bugünden itibaren metruk binalar ya da yapılar olduğunda doğrudan kaymakamlık yada güvenlik güçlerimize bildirirseniz bizim içinde çok faydalı olacaktır. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da zaten jandarma ve emniyet ekiplerimiz gerekli broşürleri bastırarak okullarımızda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ne yazık ki uyuşturucu konusu ulusan basında yer almasa da Türkiye'de büyük bir sorun. Çocuklarımızı tehdit eden, çocuklarımızın ve toplumun geleceğini tehdit eden bir konu. Son derece hassas olmamız gerekiyor. Şüphelendiğimiz her an kolluk birimlerine ulaşmamız gerekiyor."



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nuri Dilek de son günlerde hassas bir dönemden geçildiğini, teröre karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.





Toplantıya Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Emniyet Amiri Nihat Aladağ, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cafer Yıldız, Hassa Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya, İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakanoğlu, diğer kurum amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı.