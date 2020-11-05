Haşim Thaçi kimdir? Haşim Thaçi istifa etti mi? Eski Kosova Cumhurbaşkanı kimdir?

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu. Haşim Thaçi kimdif?

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu. Haşim Thaçi kimdir? Eski Kosova Cumhurbaşkanı kimdir?

HAŞIM THAÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Nisan 1968

Kaç yaşında: 52yaşında

Nereli: Broçna

Hashim Thaçi (d. 24 Nisan 1968, Broçna), Kosova Cumhurbaşkanı, eski Kosova Dışişleri Bakanı, eski Kosova Cumhuriyeti Başbakanı, Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) genel başkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski önderidir. 6 Haziran 2008 tarihinde, silahlı bir saldırganın Thaçi'nin Priştine'deki evine suikast girişimi başarısız olmuştur.

17 Şubat 2008 günü, Kosova Cumhuriyeti'nin Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Thaçi yeni bağımsız devletin başbakanı oldu.

Priştine Üniversitesi'nde felsefe ve tarih okudu. Üniversite yıllarında bir Arnavut öğrenci lideriydi. 1993 yılına gelindiğinde, Hashim Thaçi tarih ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim görerek Arnavut siyasi göçmen grubuna katıldı. Kosova Halk Hareketi (LPK) kurucularından biri oldu.

KOSOVA KURTULUŞ ORDUSU'NDAKİ ROLÜ

1993 yılında, Thaçi Kosova Kurtuluş Ordusu'nun bir üyesi oldu. Thaçi'nin (takma adı Gjarpëri "Yılan") Kosova'ya sevk edilecek olan Arnavutluk'ta eğitim gören acemi birliklerin güvenliğini sağlamaktan sorumlu idi. 1997 yılında Priştine'de Sırp yetkililer tarafından gıyaben yargılandı .

Mart 1999'da, Thaçi, Kosovalı Arnavut tarafının lideri olarak Rambouillet'de görüşmelere katıldı. Hashim Thaçi diğer isyancı liderlerin tam ulusal bağımsızlık için bir çözümü reddeden bir zamanda Kosova'nın Sırbistan içinde özerkliğini kabul etmeye istekli olduğunu gösterdi.