Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı
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Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı

27.01.2021 08:28 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:41

Son Dakika! TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken bölgede yoğun trafik oluştu.

İstanbul genelinde etkili olan kötü hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK OLUŞTU

Tabelanın bir aracın üzerine devrildiği öğrenilirken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik durumu haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.42 itibariyle yüzde 67'i buldu.

BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün akşam saatlerinde başlayacak. Kar yağışı gece saatlerine kadar hafifleyerek devam edecek. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı
Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı
Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı
Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı
Haber Yorumları (18)
HABERCİ: 1. TABELA MUHTEMELEN ÖNCEKİ BELEDİYE DÖNEMİNDE MONTAJLANDI2. BUNUN ZATEN BELEDİYE İLE ALAKASI YOK, KARAYOLLARININ SORUMLULUĞUNDA.
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X DEĞERİ: Kartallı''nın dediği gibi yola tabela koymak karayollarının işi belediyeyi bağlamaz, iyi ki kimseye zarar gelmemiş. Sıfr saçma sapan bir yere yüklenmek için böyle çaresiz çabaları bırakın. .
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DAİSY: Kartalli şu yorumunu yüz bin kez beğenmek lazım. Çok şükür ki memlekette bu işi kimin yaptığını bilen insanlar hala var. Ama bizim toplumsal problemimiz bilmeden yorum yapmak. . .
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