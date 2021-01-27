Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı

İstanbul genelinde etkili olan kötü hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK OLUŞTU

Tabelanın bir aracın üzerine devrildiği öğrenilirken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik durumu haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.42 itibariyle yüzde 67'i buldu.

BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün akşam saatlerinde başlayacak. Kar yağışı gece saatlerine kadar hafifleyerek devam edecek. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler: