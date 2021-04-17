Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hasanoğlan Köy Enstitüsünü tarihi dokusuna uygun şekilde restore edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1941'de inşa edilen Hasanoğlan Köy Enstitüsünün tarihi dokusuna uygun olarak restore edileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1941'de inşa edilen Hasanoğlan Köy Enstitüsünün tarihi dokusuna uygun olarak restore edileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Elmadağ ilçesinde 1941'de inşa edilen ve bakımsız durumda bulunan Hasanoğlan Köy Enstitüsünü canlandıracak projeyi Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Daire Başkanı Bekir Ödemiş, 17 Nisan 1940'ın Türkiye'de Köy Enstitülerinin kuruluş tarihi olduğunu ifade ederek, bu tarihin yıl dönümünde önemli bir projeyi hayata geçirme kararı aldıklarını bildirdi.

Ödemiş, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığına bu restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için başvurduk. Bakanlıktan gelen olumlu yazının ardından Belediye Meclisimizden de oy birliği ile çalışma yapılması kararını aldık. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan teknik ekip buranın restorasyon projeleri için çalışmalara özel bir günde, köy enstitülerinin kuruluş günü olarak kutlanan 17 Nisan'da başlıyor. En kısa zamanda Hasanoğlan'ı tarihine yaraşır bir şekilde restore edeceğiz. Enstitünün inşaatında öğrenci iken çalışan, 104 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Özkucur'u da bularak projeye dahil ettik. O günleri çok iyi hatırlıyor. İlk çalışma grubu toplantısına kendisi de geldi. Böylelikle yapacağımız proje geçmişte yapılan işin aslına ve özgün dokusuna uygun olacak."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuya ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından köy enstitülerine sahip çıkıyoruz. Belediye Meclisimizde aldığımız kararla, köy enstitülerinin kuruluş gününde Hasanoğlan Köy Enstitüsünü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs ayı içinde ihaleye çıkılacak

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Tadilat, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projesi Hizmet Alım İşi için mayıs ayı içinde ihaleye çıkacak.

İhale kapsamında, hamam, demir atölyesi, ahşap atölyesi, 10 öğretmen lojmanı rölöve projelerinin mimari tadilat projeleri ile statik, elektrik ve mekanik mühendisliği projeleri ve çevre düzenleme uygulama projelerinin hazırlanması amaçlanıyor. Hazırlanan projelerin sonunda ise uygulama ihalesine çıkılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan