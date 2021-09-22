Hasan Kum kimdir? Kum Mucit olarak tanına Hasan Kum nereli, kaç yaşında? - Haberler
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Hasan Kum kimdir? Kum Mucit olarak tanına Hasan Kum nereli, kaç yaşında?

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Hasan Kum kimdir? Kum Mucit olarak tanına Hasan Kum nereli, kaç yaşında?

Düzce'de "Kum mucit" olarak tanınan 62 yaşındaki Hasan Kum, evinin önündeki atölyesinde tasarladığı, KOSGEB desteğiyle kurduğu fabrikada istihdam sağladığı 50 çalışanla ürettiği fındık toplama ve ot biçme makinelerini ihraç etmeye başladı. Bunun üzerine Hasan Kum hayatı merakı edildi? Peki, Hasan Kum kimdir? Hasan Kum kaç yaşında, nereli? Hasan Kum hayatı ve biyografisi nedir?

Tek hobisi "icat yapmak" olan ve çevresinde "Kum mucit" olarak tanınan Kum, atölyesinde gece gündüz çalışarak fındık toplama makinesi, "dalkes" adını verdiği fındık dalı kesme makinesi, 4 çeker tarım aracı, "dök yat" kanepe, gizli topuk ayakkabı, su damlatmayan bardak altlığı, nohut soyma makinesi gibi aletler tasarladı. Peki, Hasan Kum kimdir? Hasan Kum kaç yaşında, nereli? Hasan Kum hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HASAN KUM KİMDİR?

1958 de Düzce'nin Gölyaka ilçesi Güney köyün de doğdu. Evli ve 4 çocuğu var. 6 yıl Gölyaka'da 2 yıl da Hendek'te (Sakarya) okuyarak ortaokulu bitirdi. 1973'te İstanbul'da çalışmaya başladı. 1976 Avusturya'ya gitti ve 1994 de ülkemize geri döndü. Ülkesinde mal mülk edinmek yerine ülke menfaati için bilimsel çalışmalar yaparak 1 icat çıkardı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hasan Kum kimdir? Kum Mucit olarak tanına Hasan Kum nereli, kaç yaşında?

Tek hobisi "icat yapmak" olan ve çevresinde "Kum mucit" olarak tanınan Kum, atölyesinde gece gündüz çalışarak fındık toplama makinesi, "dalkes" adını verdiği fındık dalı kesme makinesi, 4 çeker tarım aracı, "dök yat" kanepe, gizli topuk ayakkabı, su damlatmayan bardak altlığı, nohut soyma makinesi gibi aletler tasarladı.

Hasan Kum kimdir? Kum Mucit olarak tanına Hasan Kum nereli, kaç yaşında?

KOSGEB'den hibe desteğe almaya hak kazanan Kum, "Kum Mucit" ismini verdiği fabrika kurarak 50 kişiye istihdam sağladı.

Hasan Kum kimdir? Kum Mucit olarak tanına Hasan Kum nereli, kaç yaşında?

Kum, tasarımı tamamen kendisine ait fındık toplama ve ot biçme makinelerini ihraç ederek, hem ülke ekonomisine katkı sağlamanın hem de ürünlerinin ilgi görmesinin mutluluğunu yaşıyor.

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Haber: Hasan Kum kimdir? Kum Mucit olarak tanına Hasan Kum nereli, kaç yaşında? - Haberler
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