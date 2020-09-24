Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir? Prof. Dr. Türkay Dereli makaleleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı. Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Türkay Dereli makaleleri nelerdir?

Resmi Gazete ile duyurulan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları kapsamında, Prof. Dr. Türkay DereliHasan Kalyoncu Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Derelikimdir? Prof. Dr. Türkay Derelikaç yaşında?

PROF. DR. TÜRKAY DERELİ KİMDİR?

1968 yılında Denizli'de doğan Türkay Dereli, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Ankara Yenimahalle Teknik Lisesi Elektrik Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Dereli, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

Prof. Dr. Türkay Dereli, lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak 1998 yılında Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent (Dr. Öğretim Üyesi) olarak çalışmaya başlamıştır.

2002 yılında Doçent unvanını alan Prof. Dr. Türkay Dereli, 2007 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Endüstriyel ve güncel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası konferans organizasyonlarında görev almıştır. Türkiye'deki ilk yenilik merkezi ile bilişim ve hızlı prototipleme laboratuvarlarının Gaziantep'te kurulması için çalışmıştır.

PROF. DR. TÜRKAY DERELİ MAKALELERİ

Çok sayıda özgün makale, tebliğ ve kitapları yayınlanmıştır. Web of Science kayıtlarına göre; SCI/SCI-E/SSCI indeksli dergilerde 70'in üzerinde eseri yayınlanmış olup h-indeks sayısı 22 olan Prof. Dr. Türkay Dereli'nin bu yayınlarına 1500'e yakın atıf verilmiştir.

Google Scholar kayıtlarına göre ise h-indeks sayısı 30 olup, verilen atıfların sayısı 3000'in üzerindedir. Yapay zekânın özellikle üretim sistemlerinde uygulanması üzerine bilimsel çalışmaları bulunan Prof. Dr. Türkay Dereli'nin son yıllardaki çalışmaları 'Teknoloji ve Toplum' üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır.

2012-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji politikalarından sorumlu Rektör Yardımcısı ve 2015-2020 yılları arasında İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kurucu Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Türkay Dereli, 02 Eylül 2020 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili olarak atanmıştır.