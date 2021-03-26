Hasan Kalyoncu kimdir?

Babası Mehmet Kalyoncu'dur. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesinden makine mühendisi olarak mezun olmuştur. Hasan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? Hasan Kalyoncu nereli, mesleği nedir? Hasan Kalyoncu hayatı ve biyografisi nedir? Hasan Kalyoncu ne zaman vefat etti?

1981 yılında İspa A.Ş., inşaat alanında, 1989 yılında, merkezi Gaziantep'te olan, PVC Plastik sanayi alanında faaliyetleri bulunan Kalyon Plastik San. Tic. Ltd. Şti.'ni kurup, sanayi alanında başarılı bir ilerleme göstererek bu şirketi büyük bir şirket haline getirdi. 1992 yılında Ankara'da Pvc alanında ek bir fabrika kurarak plastik sanayinin gelişmesine büyük katkıda bulundu. Aynı yıl, Ankara'da doğalgaz boru üretimine başladı. 1997 yılında, enerji sektöründe Kalen adı altında faaliyet gösteren firmayı kurdu. Hasan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? Hasan Kalyoncu nereli, mesleği nedir? Hasan Kalyoncu hayatı ve biyografisi nedir? Hasan Kalyoncu ne zaman vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

HASAN KALYONCU KİMDİR?

Hasan Kalyoncu, 1949 yılında Trabzon Çaykara'da doğmuştur. Babası Mehmet Kalyoncu'dur. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesinden makine mühendisi olarak mezun oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde okurken, Milli Türk Talebe Birliğine girdi. Buradaki siyasi Hareketleri Milli Nizam partisinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın dikkatini çekti. Bir Erzurum gezisinde Necmettin Erbakan ile tanıştı. Erbakan'la birlikte birçok temel atma törenlerine gitti. Necmettin Erbakan'ın Hasan Kalyoncu'yu sevmesi üzerine 1972 yılında kurduğu Milli Selamet partisinde birçok görevler verdi. Milli Selamet partisinin 1974 yılında CHP ile koalisyon yapması üzerine Hasan Kalyoncu'nun hem siyasette hem de işadamlığında yıldızı hızlı bir şekilde parladı.

Turgut Özal'la da tanıştığı için onun ANAP partisinin görevde olduğu yıllarda da işleri iyi gitti. Hasan Kalyoncu, hem Milli Selamet partisi, hem de Anavatan partisi döneminde inşaat sektöründe hızlı bir şekilde büyüdü. Daha sonra Hasan Kalyoncu'ya Refah Partisinin iktidar ortağı zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'da büyük destek verdi.

1980 yılında Gaziantep'de Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfını kurdu. 1998 yılında Gaziantep Özel Erdem Okulları'nın açılmasına öncülük eden Kalyoncu, aynı zamanda da Özel Erdem Okulları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Hasan Kaet Kalyoncu'nun askerliğini yaptığı Bitlis Tatvan'a yerleşti. İnşaat mütahitliğine başladı. 1973 yılında Gaziantep'de bir okul inşaatının ihalesini aldı.

Hasan Kalyoncu, kardeşleriyle birlikte 1974 yılında dört kardeş ortak Kalyon İnşaat'ı kurdu. Orhan Cemal, Ahmet, Turan adında kardeşleri var. Bu ortaklık 12 Eylül 1980'e kadar devam etti. Kardeşlerinden Turan Kalyoncu, Ankara'ya yerleşerek ayrı bir firma kurdu.

1974 yılından beri, üniversite, hastane, konut, okul, karayolu, köprü, tünel, arıtma tesisi, isale hatları, atık su tünelleri, endüstriyel tesis gibi projeleri gerçekleştiren Kalyon İnşaat, Katar, Rusya, Libya, BAE, Suudi Arabistan ve Irak gibi birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

1981 yılında İspa A.Ş., inşaat alanında, 1989 yılında, merkezi Gaziantep'te olan, PVC Plastik sanayi alanında faaliyetleri bulunan Kalyon Plastik San. Tic. Ltd. Şti.'ni kurup, sanayi alanında başarılı bir ilerleme göstererek bu şirketi büyük bir şirket haline getirdi. 1992 yılında Ankara'da Pvc alanında ek bir fabrika kurarak plastik sanayinin gelişmesine büyük katkıda bulundu. Aynı yıl, Ankara'da doğalgaz boru üretimine başladı. 1997 yılında, enerji sektöründe Kalen adı altında faaliyet gösteren firmayı kurdu.

2003 yılında İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş (İNGAZ) firmasını kurarak bu firmayı faaliyete geçirdi.

Hasan Kalyoncu, Evli ve 4 çocuğu vardı. Hasan Kalyoncu'nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu'nun İstanbul'daki nikah töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Grand Cevahir Oteli'ndeki bu nikah töreninde, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün de aralarında yer aldığı 11 bakan hazır bulunmuştu.

HASAN KALYONCU VEFATI

Hasan Kalyoncu, 22 Kasım 2008 tarihinde İstanbul'daki işyerinde çalışma bürosunda temelini atmak istediği üniversite projesi üzerine o zamanki İstanbul Valisi Muammer Güler ile birlikte otururken, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, daha sonra kardeşleri tarafından 4 Aralık 2008 tarihinde Gazikent Üniversitesi adıyla Gaziantep'te kuruldu. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başladı. Sonra okulun adı Hasan Kalyoncu Üniversitesi oldu.

KALYON İNŞAAT'IN PROJELERİNDEN BAZILARI ŞÖYLE

Taksim yayalaştırma projesi

Metrobüs ulaşım hattı

Mecidiyeköy katılımı Çağlayan Kavşağı Yol Yapımı

Bakırköy Adliyesi Binası

3. havalimanı projesi

Ataköy Atık Su Arıtma Tesisi

127 km uzunluğunda, 3000mm Türkiye'deki En Büyük Çaplı Çelik Boru İsale Hattı

520 km Çelik Boru İsale Hattı

1000 km Şebeke Hattı

354 km Karayolu İnşaatı

12 km Karayolu Tüneli

18 km 3000 TBM Atık Su Tüneli

12 bin 500 Konut

2.500.000 m2 Bina İnşaatı

10.000 Kişilik Öğrenci Yurdu

1.000 Yataklı Hastane

KALYON İNŞAAT'IN 2000'Lİ YILLARDAN SONRA PROJELERİ

2001- Ulus-Zincirlikuyu arası bağlantı yolu yapımı

2004- Yeşilvadi konakları

2005- Bakırköy Adalet Binası inşaatı

2006- Kalen Hidroelektrik Santrali inşaati

2007- Ataköy atık su arıtma tesisi inşaatı

2008- Melen İsale Hattı inşaatı

2010- Çanakkale – Ezine Ayvacık Devlet Yolu yapımı

2011- Atık Su Tünel İnşaatı

2012- Mersin Öğrenci Yurdu İnşaatı

2012- KKTC Askılı Sistem Deniz Geçişi

2013- Irak Erbil DUHOK Su Temini projesi

2013- Başakşehir Stadyum İnşaatı

2013- İstanbul Yeni Havalimanı projesi