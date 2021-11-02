Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - 2,5 yıldır kendisinden 6 yaş büyük olan Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Ayrılık haberler ini doğrulayan Hasan Can Kaya, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Snob Magazin'in haberine göre; Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli kadın ile Çeşme'de bulunan Sole & Mare Beach'te tanıştığı öne sürüldü.

AYRILIĞIN NEDENİ BU FOTOĞRAF MI?

Hasan Can Kaya, daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak ile birlikte bu pozu verdi.

Hasan Can Kaya ile Sevil İlayda Koçak'ın yaz ayında yakınlaştığı iddia edildi.

Snob Magazin'in geçtiğimiz haftalarda gündeme taşıdığı bu fotoğraf sonrası çiftin ayrılık kararı alması dikkatlerden kaçmadı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi. Hasan Can Kaya, Exxen'de 'Konuşanlar' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

SULTAN SAN KİMDİR?

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yaptı.