Hasan Can Kaya 'Stand Up'ta partileyecek! Kapalı gişe gösterileriyle son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alan başarılı senarist ve komedyen Hasan Can Kaya, ' Stand Up Party' adlı yeni gösterisiyle turneye çıkıyor.

Gergedan Yapım ev sahipliğinde gerçekleşecek& ; 'Stand Up Party' adlı gösterisinin İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok ildeki biletleri satışa çıkar çıkmaz 'Sold Out' olan Hasan Can Kaya, 16 Eylül İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, 20 Eylül İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Eylül İstanbul Vadi İstanbul, 2 Ekim Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu, 3 Ekim Adana PGM Sahne ve 14 Ekim'de İstanbul Vadi İstanbul, 15 Ekim Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 21 Ekim İstanbul Vadi İstanbul, 22 Ekim Antalya Türkan Şoray Sanat Merkezi ve 23 Ekim Antalya Açıkhava Tiyatrosunda izleyenleri güldürecek. '1 Erkek, 1 Kadın' başta olmak birçok başarılı projenin yazarlığını gerçekleştiren Hasan Can Kaya, bu kez de 'Güldükçe çoğalıyoruz mottosuyla orantısız mizahı arşa çıkaracak.



Hasan Can Kaya Kimdir?



"1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken, senaryo grubundaki arkadaşların da desteği ile stand up yapmaya karar verdi.



Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak stand up yapmaya başladı. Gösterisine başlarda çok az kişi geliyorken, yavaş yavaş kulaktan kulağa artmaya ve tamamen dolmaya başladı. En son, haftada dört gün stand up yapıyordu. Bu şekilde seyircilerden aldığı aşırı olumlu geri dönüşlerin verdiği cesaretle komedyenliğe odaklandı. Ocak 2020'de ekranlardaki İlk kişisel projesi olan "Konuşanlar Talk Show"un çekimlerine başladı. 12 Mayıs 2020'de Youtube'da sıfır abone ile 1. Bölümü yayınlanan program, kulaktan kulağa yayılarak kısa sürede patladı. ve daha üçüncü ayında 10 milyon izlenmeyi aştı. Kaynak: Snob Magazin