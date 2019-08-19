Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atandı!

19.08.2019 09:23

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yerine görevlendirildi. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı terör örgütleri olan PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle görevden alındı. Bunun üzerine internette Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir diye arama yapılmaya başladı. Peki, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?

HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMDİR?

Hasan Basri Güzeloğlu, 22 Eylül 1964 Ankara doğumludur. Güzeloğlu; ilk, orta ve lise eğitimini değişik yörelerde tamamladı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 4 Temmuz 1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi.

Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav ilçeleri Kaymakam Vekilliği yapan Güzeloğlu, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığı'nda 74. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine atandı. Sonra sırası ile Elazığ ili Baskil ilçesi, Bitlis ili Güroymak ilçesi, Niğde ili Ulukışla ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir ili Menderes ilçesi kaymakamlığı görevine atandı.

Hasan Basri Güzeloğlu;

01.02.2003 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümüşhane Valiliğine, 25.08.2004 tarih ve 2004/7790 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Karaman Valiliğine, 04.04.2006 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2006/10355 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Valiliğine, 11.05.2010 tarihli ve 2010/407 Bakanlar Kurulu Kararı ile Mersin Valiliğine, 15.09.2014 tarihli ve 2014/6780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kocaeli Valiliğine atanarak, 01 Ekim 2014 tarihinde görevine başladı.

1987 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre için İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Güzeloğlu; bakanlık ve valilik düzeyinde çok sayıda takdir ve teşekkür belgelerinin yanı sıra çalıştığı il ve ilçelerin "Fahri Hemşehrilik" beratları; bölge, il ve ilçe sivil toplum kuruluşlarından alınmış özel ödül ve başarı belgelerine sahiptir. Hasan Basri Güzeloğlu, Türk İdareciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte yapılan seçim sonucu 1996 yılı Türkiye'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü kazandı. Güzeloğlu ayrıca 2002 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından verilen 2002 Yılı İzmir'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü de aldı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ulusal düzeyde yayımlanan birçok basın organı ve dergi tarafından "Yılın Valisi" ödüllerini ve 2003 yılı Anadolu Gazeteciler Birliği GAP Oskar'ı ödül töreninde yılın "En Başarılı Valisi" ödüllerini kazandı. Ayşe Güzeloğlu ile yaşamını birleştiren Hasan Basri Güzeloğlu'nun 2 çocuğu vardır. Yayımlanmamış bir adet sosyolojik araştırması olan Güzeloğlu, İngilizce bilmektedir.