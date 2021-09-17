Hasan Ali Kurt-Vali Yardımcısı V. - Haberler
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Hasan Ali Kurt-Vali Yardımcısı V.

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Hasan Ali Kurt-Vali Yardımcısı V.

1990 yılında Malatya Hekimhan'da doğan, aslen Elazığlı olan Hasan Ali KURT. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Malatya Hekimhan'da doğan, aslen Elazığlı olan Hasan Ali KURT. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Şile Vergi Dairesine Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanan ve 2020 yılında Elazığ Valiliği, Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başlayan Hasan Ali KURT Ağın Kaymakam Vekilliği, Tekirdağ Teftiş Stajı, İmamoğlu Kaymakam Refikliği, Adana Teftiş Stajı ve Hatay Belen Kaymakam Refikliği yapmıştır. Hasan Ali KURT 07. 06. 2021 tarihinde Kastamonu Hanönü Kaymakamlık görevini de tamamladıktan sonra İlimiz Vali Yardımcısı Vekili olarak 06. 09. 21021 tarihinde görevine başlamıştır. VALİ YARDIMCISI V. HASAN ALİ KURT TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER

01

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü Temsilciliği

02

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı DMO. Bölge Müdürlüğü YÖK. Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemler

03

İl Valisi Tarafından Verilecek Diğer Görevler

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Haber: Hasan Ali Kurt-Vali Yardımcısı V. - Haberler
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