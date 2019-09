16.09.2019 18:57

Hasadını toplayan çiftçiler Fındık Festivali'nde eğlendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde 2. Fındık Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Ankaralı Turgut'un sahne aldığı gecede çiftçiler doyasıya eğlendi.

Ormanlı Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Fındık Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Festival, davul zurna eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje katılarak halkı selamlayan protokol üyeleri daha sonra yöresel yemeklerin yapıldığı stant ile el işi sergilerini gezdi.

Vali Bektaş "Festivalle fındığımız tanıtılıyor"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş konuşmasında düzenlenen festival ile Ormanlı'da üretilen fındığın daha fazla tanıtılarak ön plana çıkartıldığını ve bu etkinliği düzenlemesinden dolayı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile ekibine teşekkür etti. Bektaş konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Verimli ve bereketli bir hasat döneminden sonra tabii ki insanımızın da dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı var. 2 senedir Belediye Başkanımız bu festivali düzenliyor. Anlaşılıyor ki; sizlerde beğeniyorsunuz. Tabi ki festivalde amaç sadece eğlenmek değil, yörenin değerlerini de ortaya çıkarmak. Ormanlı'da festival olmasaydı fındığın burada baskın olduğunu bilmeyecektik. Bizler gibi birçok kişide bilmeyecekti. Fındığın değeri bilinince ona yönelik bir takım proje gelişiyor. Burada fındık fabrikaları kuruluyor, çikolata fabrikaları kuruluyor. Bu vesileyle yollar, köprüler ve diğer hizmetler yapılıyor. İnsanlarımız hak ettiği refah ve huzura ulaşmış oluyor. Dolayısıyla güzel bir etkinlik. Başkanımızı dinledik. Projeler konusunda bize düşenler noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben Ormanlı'ya ikinci sefer geldim ve beğendim. Doğrusu huzurlu, güvenli ve hoş bir yer. İnşallah gelecek festivaller, gelecek fındık sezonları da iyi olur."

Başol: "Fındık Zonguldak'a 1 milyar girdi sağladı"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol Zonguldak bölgesinde bu yıl üretilen 45 bin ton fındık ile üreticilerin cebine toplamda yaklaşık 1 milyar TL para girdiğini söyledi. Zonguldak'ta en fazla fındık üretiminin Ormanlı Beldesi ve köylerinde gerçekleştiğini ve sadece beldesindeki çiftçilerin bu yıl yaklaşık 200 milyon TL gelir elde ettiğini anlatan Başol, hasadını toplayan fındık üreticilerinin eğlenip stres atabilmeleri için bu festivali düzenlediğini söyledi. Başol konuşmasında, "Bu yıl Zonguldak'ta üretilen fındık rekoltesi devletimizin resmi rakamlarına göre yaklaşık 45 bin ton. Bununda rakamsal değeri yaklaşık 1 milyar lira. Bölgemizdeki fındık üretiminin ana merkezi ise Ormanlı'dır. Zonguldak'ta en fazla fındık üretimi Ormanlı'dadır. Sadece bu yıl Ormanlı'da fındık üreticilerimizin cebine giren para yaklaşık 200 milyon TL. Ormanlı halkımız bir yıl boyunca fındığı için çalıştı, çabaladı, ürününü yerine koydu. Bu kadar çalışmadan sonra eğlenmek sizlerin de hakkı. Hem bir yılın stresini atmak hem de eğlenmeniz için bu gün burada fındık festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Fındığın merkezi Ormanlı ise Ormanlı'ya da fındık festivali yakışır. Bu akşam yerel sanatçılarımızın ardından değerli sanatçılarımız İpek ve Ankaralı Turgut sizlerle olacak. Sizlere burada belediye olarak yaptığımız çalışmaları tek tek anlatmayacağım. Ancak Ormanlı'da en büyük eksiğimiz olan düğün ve toplantı salonumuzu hayata geçirdik ve gençlerimiz mutlu günlerinde en güzel şekilde yapıyorlar. Şimdi bir eksiğimiz daha var. Ormanlı'da piknik yapabilecek, gezip dinlenilebilecek, dışarıdan insanlarında gelebileceği bir yerimiz yok. Bunun için Orman Müdürlüğü'nden Orman İşletmesi arkasında 29 dönüm yerin devrini aldık. Projemizi hazırladık. Millet Bahçesi olarak hayata geçireceğimiz projemizin içerisinde gezi alanları, spor alanları, çocuklarımız için oyun alanları, süs havuzları, mangal yapılabilecek yerler, yemek yeme yerleri, mescidimiz olacak. Bu projeye inşallah en kısa sürede başlayıp bitireceğiz. Ormanlı'mızda şu an faaliyette olan tekstil ve fındık fabrikalarımız var. Her iki işletme de mevcut yerlerini büyütmek ve daha fazla istihdam sağlamak için bizden talepleri oldu. Ormanlı Belediye Başkanı olarak kendilerine her türlü kolaylığı sağlıyor ve yatırımcılarımızı destekliyoruz. Tekstil fabrikamızda 35 kişinin daha çalışabilmesi için Halk eğitim Merkezi'miz ile iş birliği yaparak kurslar düzenlendi. İnşallah hem tekstil hem de fındık fabrikası yapacakları ek yatırımlarla toplamda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlamış olacaklar. Bizim amacımız Ormanlı'yı büyütmek, siz değerli Ormanlılı hemşehrililerime ekmeklerini büyütmek. Bunu da hep birlikte başaracağız. Ormanlı bu günden daha güzel olacak. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Siz bana güvendiniz, bende size, inşallah önümüzdeki süreçte sizlere müjdelerle geleceğiz. Ormanlımız her geçen gün büyüyecek. Konuşmamın sonunda tüm Ormanlılı hemşehrilerime yanımda oldukları için teşekkür ederim. Her şey Ormanlı için" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise konuşmasında fındık üreticilerine ülke ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ederken, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile fındığa en güzel fiyatın verildiğini söyledi.

Uçar, fındık üreticilerine teşekkür etti

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise konuşmasında fındık üreticilerine ülke ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür etti. Uçar konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Fındık biliyorsunuz ülkemizin ihracatta en önemli kalemlerinden bir tanesi. Sizlerde bunu üretim milli ekonomiye katkı sağlamış oluyorsunuz. Bu katkılarınız ve emeklerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu gün eğlence zamanı. Sayın Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum; böyle bir eğlenceyi, böyle bir etkinliği düzenlediği için".

Yapılan konuşmaların ardından geceye katılan protokol üyelerine içerisinde organik fındık, bal, tarhana ve ıhlamur çayından oluşan ürünlerin yer aldığı hediyeler takdim edildi.

Gecede ilk olarak yerel sanatçı İsa ile ekibi sahne alırken, daha sonra ise Şarkıcı İpek sahneye çıktı. Festivalin finalinde sahne alan Ankaralı Turgut söylediği oyun havaları ile fındık üreticilerini doyasıya eğlendirirken, türküleriyle de dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Havai Fişek Gösterisi ile sona eren gece sonunda Ankaralı Turgut hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle alandan uzun süre çıkamadı.

Festivale, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Salan, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Şehit ve Gaziler Derneği üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivali yaklaşık 5 bin kişi takip etti.

Kaynak: İHA