Hartum Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz belgeseli gösterildi
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Hartum Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz belgeseli gösterildi

Hartum Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz belgeseli gösterildi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle belgesel gösterimi yapıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle belgesel gösterimi yapıldı.

YEE bahçesinde kurulan sahnede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü ifşa eden The Network belgeseli gösterildi.

Etkinliğe, YEE personeli ve öğrencilerinin yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri ve Sudanlılar katıldı.

Hartum YEE Müdürü Faruk Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TRT World yapımı İngilizce belgesel, Arapça alt yazılı olarak sunuldu. Belgesel, FETÖ'nün çalışma şeklini ve karanlık ilişkilerini anlatıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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