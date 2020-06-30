Harry Potter oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu ile PS5 ve Xbox'a geliyor!
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Harry Potter oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu ile PS5 ve Xbox'a geliyor!

Harry Potter oyunu ne zaman çıkacak? Harry Potter RPG oyunu nedir? Avalanche Software nedir? Harry Potter yeni oyunu ile oyuncu Potterhead'ler için geliyor!

Harry Potter oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu ile PS5 ve Xbox'a geliyor!
30.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:59

İlk kitabı 1997 yılında çıkan Harry Potter, J. K. Rowling tarafından yazılmış uzun soluklu bir seridir. Kitapları çok fazla ilgi gören serinin sonrasında filmleri de çekildi. Harry Potter ve Felsefe Taşı ile 2002 yılında başlayan film serüveni, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2 ile 2011 yılında son buldu.

İlk Harry Potter oyunu, Harry Potter: Hogwarts Mystery adıyla 2018 yılında çıkarıldı. Yeni çıkacak oyuna göre bayağı basit bir fikir olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen sevenleri çoktur. Harry Potter serüveni bazı başka isimli oyunlarda da mod olarak bulunmaktadır.

Harry Potter oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu ile PS5 ve Xbox'a geliyor!

HARRY POTTER OYUNU NEDİR? HARRY POTTER RPG OYUNU NEDİR?

Çok beklenen video oyunlarından olan Harry Potter yayıncıları olan Warner Bros. Interactive Entertainment, yüksek bir bütçeyle oyun dünyasına giriş yapıyor. Rol yapma oyunu kategorisinde olan Harry Potter RPG oyununda, büyücü olarak rol alabilecek. Açık dünya oyunu ve çok oyunculu teması ile oyuncularla buluşacak. Hogwarts'ı yeniden yapmak ve bir büyücü dünyası yaratmak için oyunu beklemede kalın!

HARRY POTTER RPG OYUNU İLE PS5 VE XBOX'A GELİYOR!

2021 yeni nesil oyun konsolları için geliştirilmeye devam eden oyunun ilk görüntüleri 2018 yılında sızdırılmıştı. Oyunun çıkış tarihi Warner Bros. tarafından resmi olarak onaylanmadı. Fakat Warner Bros.'a yakın bir kaynak tarafından 2021'in sonlarına doğru PlayStation 5 ve Xbox Series X için uygun hale geleceği belirtiliyor.

Harry Potter oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu ile PS5 ve Xbox'a geliyor!

HARRY POTTER OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

J. K. Rowling'in son dönemde çok fazla tepki topladığı sözleri nedeniyle, tanıtımın ertelenmesi de söz konusu olabilir. 6 Haziran'da ifade ettiği transfobik yorumları sebebiyle Rowling çok fazla tepki toplamıştı.

Daha önce ifade ettiği bazı cümleler sebebiyle de Harry Potter filmlerinin ünlü oyuncularından olan Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Eddie Redmayne Rowling'e tepki göstermişlerdi.

Sadece Reddit'te Harry Potter Game başlığı altında oyunu merakla bekleyen 6000 oyuncu bulunmaktayken, bu tepkilerin gelmesi sebebiyle oyunun tanıtım tarihi ertelenir mi ertelenmez mi henüz belli değil.

Analist olan Matthew Kanterman, Warner Bros. Interactive ve Harry Potter RPG oyununun harika bir satış potansiyeli olacağını belirtmiştir.

Oyunun ilk tanıtımının 22 Ağustos'ta Warner Bros. tarafından yapılması bekleniyor. DC FanDome etkinliğini Harry Potter oyunu severleri de dört gözle bekliyor. Aynı gün Batman oyunun da tanıtımının yapılması bekleniyor.

Harry Potter oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu nedir? Harry Potter RPG oyunu ile PS5 ve Xbox'a geliyor!

Bazı kaynaklara göre oyunun aslında çıkmayacağı düşünülse de proje üzerine gerçekten çalışmalar yapıldığı, Utah Salt Lake City'de bulunan Avalanche Software tarafından geliştirildiği de verilen bilgiler arasında.

AVALANCHE SOFTWARE NEDİR? NELER YAPAR?

Aksiyon macera serisi Disney Infinity ile adını duyuran video oyun geliştiricisi, Mortal Kombat işbirliği ve daha pek çok Disney filmi yaptığı ortaklıklarla biliniyor.

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