Harran Ovası'nın seraları "narin ellere" emanet

Şanlıurfa'da, Harran Ovası'ndaki seralarda çalışan kadınlar, hem kentin sektördeki üretim payını büyütüyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'da, Harran Ovası'ndaki seralarda çalışan kadınlar, hem kentin sektördeki üretim payını büyütüyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tarım üretiminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa, Karaali bölgesinde çıkarılan jeotermal kaynağın seracılıkta değerlendirilmeye başlanmasının ardından, burada yetiştirilen ürünlerle de adından söz ettiriyor.

Üretilen salkım domates, biber ve çeşitli sebzeler ile farklı türlerdeki çiçekler, yurt içi ve dışından rağbet görüyor.

Bu durum özellikle kadın istihdamını artırırken, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Bölgedeki yatırımcılar da daha özenli çalıştıkları için seraların her alanında kadın işçi çalıştırmayı tercih ediyor.

Büyük bölümü topraksız 500 dekardaki seralarda çalışan 18 ile 25 yaş arası yaklaşık 350 kadın, aile bütçesine destek oluyor. Kadın işçiler, ortalama 70 lira yevmiye alıyor.

Karaali bölgesinde işletmeci Yasin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seracılığın daha çok kadınlara hitap ettiğini söyledi.

Demir, "Seramızda 45 işçimiz var, bunlardan 40'ı kadın. Bitkilerimiz hassas, kadınlar nazik davranıyor çiçek alma, ipe alma, domates hasadında, o nedenle tercih ediyoruz." dedi.

İşçilerden Kübra Fidan da sabah servislerle geldikleri seralarda, akşama kadar arkadaşlarıyla güzel vakit geçirerek çalıştıklarını belirterek, "Muhabbetle günümüz geçiyor. Zorlanmadan çalışıyoruz. Domatesler bizim elimizde daha lezzetli oluyor, daha kibar davranıyoruz, onları bir çocuk gibi yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşadıklarına dikkati çeken Fidan, hastalığın bir an önce son bulmasını istediklerini ifade etti.

İşçilerden Zeynep Özden, serada çalışmanın kendilerine avantaj sağladığını anlatarak, "Daha önceden dışarıda mevsimlik işçi olarak çalışıyorduk. Sera kapalı ve kadınlarla yan yana olduğumuz için daha iyi oluyor. Domateslerle iç içe olmak çok iyi, onlara bebek gibi bakıyoruz." dedi.

Ayşe Demir ise önceki dönemlerde tarım işçisi olarak farklı illere gitmek zorunda kaldıklarını, 4 yıldır ise serada çalıştığını söyledi. Demir, tarlalara göre işlerinin daha rahat olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın