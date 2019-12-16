Harabe evde yaşayan ailenin feryadını Başkan Beyoğlu duydu

16.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:34

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde tek odalı harabe evde zor şartlarda yaşamını devam ettirmeye çalışan Mühfese Akçin'in evini baştan sona kadar bakımdan geçirerek yaşanılabilir hale getirdi.



Muradiye Mahallesi'nde tek odalı harabe evde yaşayan ailenin feryadını duyarak yardım elini uzatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mağdur ailenin yaşadığı evi bakım ve onarımdan geçirmesi hem aileyi sevindirdi hem de takdir topladı. Sık sık gerçekleştirdiği esnaf, mahalle ve ev ziyaretleri sırasında karşılaştığı mağdur vatandaşların olumsuz yaşam koşullarından ve hikayelerinden etkilenerek sorunların çözümü için belediye ekiplerini harekete geçiren, bugüne kadar bir çok aileye ve vatandaşa destek sağlayan Beyoğlu, bu kez bir ziyaret sırasında karşılaştığı ailenin harabe olan evinin onarılmasını sağladı.



Harabe olan ev, yaşanılabilir hale getirildi



Mühfese Akçin'in çocuğuyla beraber yaşadığı tabloya üzülen Başkan Beyoğlu'nun talimatı üzerine belediye ekipleri, evi baştan sona onarıp, eksiklerini tamamladı ve yaşanılabilir hale getirdi. Kış mevsiminin yaşandığı bu günlerde belediyenin bu tavrı maddi imkanı olmadığı için evin bakımını gerçekleştiremeyen Akçin ailesini mutlu etti. Mühfese Akçin, "Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Maddi imkanlarımız yok. Bu yüzden başkanımızdan yardım istedik. Allah razı olsun kendisinden, evimizi bakım ve onarımdan geçirerek çok güzel bir hale getirdi. Allah böyle insanların sayısını artırsın" dedi.



"İnsanlarımızın hayır dualarına talibiz"



Bakım ve onarımı tamamlanan evde mağdur aileyi ziyaret eden Beyoğlu, mağdur ve yoksul insanlara destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Çok acı tablolarla karşılaştıklarını belirten Beyoğlu, "Zaman ve mekan fark etmeden her zaman milletimizin içindeyiz. Sahada olup sorunları yerinde görünce bazı şeyleri daha iyi görebiliyoruz. Yüreğimizi inciten böyle çok acı hikayeler var. Bu ailemizin durumuna üzüldük ve yardımcı olmaya çalıştık. İmkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların duasını almak kadar güzel bir şey olamaz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA