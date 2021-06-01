Happy Pride ne demek? Happy Pride Month ne demek? Pride Day hakkında detaylar...

Onur Yürüyüşü, her yıl Haziran ayının sonlarında Dünya genelinde kutlanan ve Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilen, LGBTİ bireyler ve LGBTİ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşen bir dizi etkinlikler ve törenler bütünüdür. Peki, Happy Pride ne demek? Happy Pride Month ne demek? Pride Day hakkında detaylar...

LGBTİ topluluğunda onur yürüyüşü veya gey onur yürüyüşü gibi isimlerle de bilinir. Bir dizi etkinliklerin ve geçiş törenlerinin gerçekleştirildiği etkinlikler Stonewall ayaklanmaları anısına gerçekleştirilmektedir.

PRİDE NE DEMEK?

LGBTİ mücadelenin dönüm noktalarından biri olan gün dünyanın her yerinde onur haftası, gey onur, LGBT onur ve onur yürüyüşü gibi adlarla kutlanır. Burada kastedilen onur, kişinin kendi oluşunun onurudur, kendi varoluşundan utanmayışının yansımasıdır. Pride festivali dünyanın değişik yerlerinde kutlanıyor.

PRİDE MONTH 2021 NE ZAMAN?

Onur Ayı'nın bir alt tatili olarak 28 Haziran'da Onur Günü kutlanır. Bu gün, 1970'te New York'ta ilk gurur yürüyüşünün yapıldığı tarihtir. Ancak, farklı topluluklar, Haziran ayı boyunca farklı günlerde Onur Günü'nü kutlar.

PRİDE MONTH TARİHİ

28 Haziran 1969'da New York'ta sıcak bir yaz gecesi, polis Greenwich Village'daki bir eşcinsel kulübü olan Stonewall Inn'e baskın düzenledi ve bunun sonucunda bar patronları, personel ve mahalle sakinleri Christopher Caddesi'ne çıktılar. Ayaklanmaların pek çok lideri arasında siyah, trans, biseksüel bir kadın olan Marsha P. Johnson vardı ve hareketin protestolar ve çatışmalarla altı gün boyunca sürmesine öncülük etti. Mesaj açıktı - protestocular LGBT+ kişilerin tutuklanma korkusu olmadan cinsel yönelimleri konusunda açık olabilecekleri yerlerin kurulmasını talep etti.

Gurur Ayı, büyük ölçüde biseksüel aktivist Brenda Howard tarafından başlatılmış olarak kabul edilir. 'Gururun Annesi' olarak bilinen Brenda, Stonewall İsyanlarından bir yıl sonra Gay Pride Week ve Christopher Street Liberation Day Parade'i düzenledi. Bu, sonunda, şimdi New York Şehri Onur Yürüyüşü olarak bildiğimiz şeye dönüştü ve dünya çapında benzer geçit törenlerinin ve yürüyüşlerin oluşumunun katalizörü oldu.

Gökkuşağı bayrağından bahsetmişken, yetenekli bir tasarımcı arkadaşı Gilbert Baker'dan 1978'de San Francisco'daki Onur Yürüyüşü'ne götürmek için her şeyi kapsayan bir sembol tasarlamasını isteyen aslında eşcinsel politikacı Harvey Milk'di. Ne yazık ki, Harvey Milk Belediye Başkanı George ile birlikte öldürüldü. Moscone, 23 Kasım 1978'de San Francisco Belediye Binası'nda, Milk'in Denetim Kurulu'na yeniden atanmasına karşı lobi yaptığı için kızgın olan hoşnutsuz eski bir denetçi olan Dan White tarafından.

Bill Clinton, 1999 ve 2000 yıllarında Onur Ayını resmen tanıyan ilk ABD Başkanıydı. Ardından, 2009'dan 2016'ya kadar, Barack Obama Haziran LGBT Onur Ayı ilan etti. Mayıs 2019'da Donald Trump, yönetiminin eşcinselliği suç olmaktan çıkarmak için küresel bir kampanya başlattığını duyuran bir tweet ile Onur Ayını tanıdı, ancak eleştirmenler eylemlerin kelimelerden daha yüksek sesle konuştuğunu belirtti.

New York Onur Yürüyüşü, 2019'da 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin edilen en büyük ve en tanınmış geçit törenlerinden biridir.