Hanönü'de Leader Toplantısı Yapıldı
Hanönü ilçesinde AB ve Türkiye ortak çalışması LEADER Programı ile hibe projeleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Hanönü ilçesinde AB ve Türkiye ortak çalışması LEADER Programı ile hibe projeleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Hanönü Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, köy ve mahalle muhtarları, Hanönü Kadın Girişimciler Derneği temsilcileri katıldı.
Toplantıya katılanlar, yereldeki potansiyeli ve izlenecek yolu belirleme konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanları tarafından programın ayrıntıları ve uygulama şekli hakkında bilgi verildi.