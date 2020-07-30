Hanönü'de Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi Hanönü ilçesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Hanönü ilçesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi Bozbük,Vakıf ve Karayaprak mezarlıklarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Vatandaşların anlamlı telaşını kendilerinin de yaşadığını dile getiren Uçar, "Hemşehrilerimizin huzur içinde kabir ziyaretlerini gerçekleştirip o mekanlarda dualarını okuyabilmeleri için mezarlıklarımızda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA