Hanönü'de Ev Yangını

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bağdere köyü Çaylı Mahallesi'nde Celal Kaya'ya ait tek katlı ahşap evin bacası alev aldı.

Eve yayılan ve eşyaların zarar gördüğü yangına Hanönü Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı, Kaya ailesine "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Kaynak: AA