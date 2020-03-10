'Hannibal' damadın 23 yıla kadar hapsi istendi
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Murat Gültekin, Pendik, Eylül, 3. Sayfa

'Hannibal' damadın 23 yıla kadar hapsi istendi

'Hannibal' damadın 23 yıla kadar hapsi istendi Kayınpederinin dudağını ısırarak koparan damada dava Pendik'te boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederinin dudağını ısırıp koparan 'hannibal' damat hakkında 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis...

10.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:51
'Hannibal' damadın 23 yıla kadar hapsi istendi

'Hannibal' damadın 23 yıla kadar hapsi istendi

Kayınpederinin dudağını ısırarak koparan damada dava

İSTANBUL - Pendik'te boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederinin dudağını ısırıp koparan 'hannibal' damat hakkında 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Pendik'te 9 Eylül 2019 tarihinde, eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Gültekin, kayınpederinin kullandığı aracın önünü kesmişti. Kardeşleriyle birlikte araçtan inen Gültekin, ellerinde beyzbol sopalarıyla eşinin babası ve kardeşine saldırmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan damat ve kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Gültekin'in Adil Taşdemir'in damadı olduğu, Murat'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, bu sebeple aileler arasında husumet bulunduğu anlatıldı. Olay günü Murat Gültekin'in kardeşi olan Ferhat Gültekin'in aracıyla seyir halinde olduğu, bu sırada kayınpederi Adil Taşdemir'in aracını gördükleri ve Adil Taşdemir'in aracının önünü kestikleri belirtildi.

Kayınpederinin dudağını ısırıp kopardı

Araçtan inen Murat Gültekin ile kardeşlerinin ellerinde bulunan silahtan sayılan beyzbol sopalarıyla Adil Taşdemir ve oğlu Gökhan Taşdemir'i darp etmeye başladıkları kaydedildi. Murat Gültekin'in annesi Filiz Karakoç'un da herhangi bir silah kullanmadan darp eyleminde bulunduğu, Murat Gültekin'in bu sırada kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak kopardığı, sopayla darp edilen Gökhan Taşdemir'in de kafasından ve bacaklarından yaralandığı belirtildi.

Dünürüne salladığı tornavida silahtan sayıldı

Yaşanan arbede sırasında kayınpeder Adil Taşdemir'in de silahtan sayılan tornavidayı dünürü Filiz Karakoç'u kalçasına ve eline saplayarak yaraladığı anlatıldı.İddianamede, damat Murat Gültekin, kardeşleri Ferhat ve Kadir Gültekin ile annesi Filiz Karakoç'un eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettiği, Adil Taşdemir'in kullandığı aracın hukuka aykırı bir davranışla hareket etmesini engelledikleri belirtildi.

'Hannibal' damat ve kardeşlerinin 23 yıl hapsi istendi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Murat Gültekin, Ferhat Gültekin ve Kadir Gültekin'in "silahla kasten yaralama", 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 7 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Dünürlere de hapis talebi

Kayınpeder Adil Taşdemir'in ise tornavidayla dünürü Filiz Karakoç'u yaraladığı gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, Filiz Karakoç'un da "kasten yaralama", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

'Hannibal' damadın 23 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak: İHA

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'Hannibal' damadın 23 yıla kadar hapsi istendi

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