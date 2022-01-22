- Hanımlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar Erzurum Palandöken İlçesi Yunus Emre semtinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Halk Eğitim Merkezi ile açılan kurslara ilgi oldukça yoğun.

ERZURUM (İHA) - - Hanımlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

ERZURUM - Erzurum Palandöken İlçesi Yunus Emre semtinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Halk Eğitim Merkezi ile açılan kurslara ilgi oldukça yoğun.

Palandöken Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere kursiyer oldukça ilgi gösteriyor.

Kursa gelen kadınlar hem boş vakitlerini geçiriyor, hem el becerilerini geliştiriyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Ahşap Atölye Ustası Canip Cihangir, ilgi duyup kursa gelen kursiyerlere ahşap yakma, ahşap oyma, filografi ve Nah sanatlarına yönelik eğitimler veriyor.

Kursa memurundan, ev hanımına, emeklisinden, öğrencisine ilgi duyan her kesime yönelik çalışmalar yapılıyor. Kursa ayrıca Güzel Sanatlara girmek için hazırlık yapan öğrencilere yönelik eğitimde sağlanıyor.

Kurs eğitimcilerinden Canip Cihangir, "Palandöken Belediyesi Halk Eğitim Merkezinde kültür destekli kurslar veriyoruz. Atölyede filografi, ahşap yakma, Nah sanatı ve oyma sanatı üzerine kurslar veriyoruz. Ev hanımları, beyleri, gençleri kursumuza bekliyoruz, kursumuza gelen kursiyerlere el becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Boş zamanlarını boşa harcamasınlar. Kursumuza gelerek el becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Kursumuz kursiyerlere aynı zamanda istihdam sağlıyor. Aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Hem meslek öğreniyorlar, hem de sanat elde etmiş oluyorlar" diye konuştu.