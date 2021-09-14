Sedat Peker'i emzikle tehdit eden "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un başı yine dertte! 28 yıl hapsi isteniyor

Sosyal medyada suç örgütü liderlerinin lehine, aleyhine anlaşmazlığa düşen iki grupla ilgili savcılık kararını verdi. Yayınladıkları videolarla birbirlerine tehditler savuran ve ölümle tehdit eden şahıslar için savcılık, aralarında "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi.

Savcılık, "Suça tahrik edici ifadeler kullandılar. Toplumda infiale sebebiyet verebilirler. Güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirebilir" diyerek sosyal medya savaşına noktayı 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından dava açarak koydu.

BİRBİRLERİNİ HEDEF ALDILAR

Sabah'ın haberine göre sanal alemde cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Videolar çekip birbirlerini hedef gösterdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videoları ise emniyetin radarına girdi.

"HANIMAĞA" DA DAHİL HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) İstanbul merkezli 6 şehirde operasyon düzenledi. İçlerinde "Hanımağa" lakaplı olarak bilinen, polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekanlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan Güniz Akkuş'un da bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda silah, mermi gibi suç eşyası ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu. Savcılık da yaptığı araştırmaların ardından soruşturmasını tamamladı.

SUÇA TAHRİK EDİCİ İFADELER KULLANDILAR

Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara tek tek yer verdi. Yayınladıkları videolarda saniye saniye nasıl birbirlerini hedef gösterip, ölümle tehdit ettiklerini anlattı. Dahası savcılık şüphelilerin karşıt görüşlü suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine videolar paylaşıp birbirlerini tehdit ettikleri gibi suça tahrik edici ifadeler kullandıklarını belirledi.

Video içeriklerinin toplumda infiale sebebiyet verebileceğini aktaran savcılık, güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirebileceklerinin de altını çizdi.

"VURURSAM CEZA YATMAM"

Şüphelilerin paylaştığı videolardaki suça konu, kan donduran sözlere de iddianamede yer verildi. Öyle ki şüpheliler birbirlerine "Bundan sonra herkes ayağını denk alsın", "Yanımda kim çıkarsa o da vurulacak", "Bakalım kim kimi vuracak", "Seni bitireceğim kim kimi bitirirse", "Kim karşıma denk gelirse vurursam ben ceza da yatmam" gibi tehditler savurduğu da gözler önüne serildi.

28 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, sosyal medya üzerinden birbirlerini alenen adeta 'racon' kesen şüphelilerden aralarında 'hanımağa' olarak tanınan Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişiye dava açtı. Sanıklar 'suç işlemeye alenen tahrik etme', halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Gözler mahkemenin vereceği kararda.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Güniz Akkuş 2 yıl önce bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.

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