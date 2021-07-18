Hangisinin kasları daha iyi bilemedik! Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

BİR DİZİ FOTOĞRAF PAYLAŞTIHemsworth; eşiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

BİR DİZİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hemsworth; eşiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Bu seri içinde en çok dikkat çekmen ve beğeni alan paylaşımı ise birlikte yaptıkları spor sonrasında, güçlü kaslarıyla eşini sarıp sarmaladığı pozu oldu. Hemsworth'ün "Mutlu yıllar muhteşem" notuyla paylaştığı bu pozlara çiftin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

HANGİSİNİN BACAK KASLARI DAHA GÜÇLÜ BİLEMEDİK

Chris Hemsworth'ün paylaşımlarına yorum yazanlardan biri Elsa Pataky'nin çok şanslı olduğunu belirtti. Bazı takipçileri de asıl şanslı kişinin Chris Hemsworth olduğunu ileri sürdü. Bir başkası da "Birinin bana o kaslarıyla sarıldığını düşünemiyorum" diye yazdı. Hemsworth'ün bir takipçisi ise Elsa Pataky'nin bacak kaslarının, Hemsworth'ten çok daha güçlü olduğunu savundu.

O PAYLAŞIM DA OLAY OLMUŞTU

Chris Hemsworth'ün kasları daha önceki bir paylaşımında da çok konuşulmuştu. Chris Hemsworth'ün bu yılın başında yaptığı mayoluU paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunlar arasında en ilginci de "karın kaslarının uzaydan bile görünebileceğine" dair yorum oldu.

UZAYDAN BİLE GÖRÜNEN KARIN KASLARI

Rol aldığı Avengers ve Thor serisiyle tanınan Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky ve çocuklarından ikisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozda Hemsworth, üstsüz bir şekilde sadece mayosuyla görünüyor. İşte bu paylaşımın en çok dikkat çeken ayrıntısı Chris Hemsworth'ün karın kasları oldu. Birçok takipçisi oyuncunun, beyazperdede yeni bir kahramanı canlandırıp canlandırmayacağını sordu. Diğer birçok takipçisi de aktörün kaslarına övgüler yağdıran yorumlar yaptı.

Hemsworth'e bir takipçisi "Kaslarını kilometrelerle öteden görebilirsiniz" diye yazdı bir başka takipçisi de bu yoruma "Sanırım Chris'in karın kaslarını uzaydan bile görebilirsiniz" diye yanıt verdi.

ÖNCEDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan Elsa Pataky ile Chris Hemsworth'ün tanışma hikayesi de oldukça ilginç. İspanyol model Pataky ile Avustralyalı Hemsworth, ortak menajerlik ajansları aracılığıyla tanıştı. Fakat söylentilere bakılırsa Hemsworth, daha önceden internet üzerinden Pataky ile ilgili araştırmalar yapmış.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Çift, tanıştıktan kısa bir süre sonra birbirlerine aşık oldu ve romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Aşkları başladıktan kısa bir süre sonra da 2010 yılında evlendiler. Pataky ile Hemsworth'ün India Rose, Sasha ve Tristan adında üç tane çocuğu bulunuyor.

ADRIAN BRODY İLE AŞK YAŞADI

Elsa Pataky daha önce ünlü oyuncu Adrien Brody ile yaşadığı ilişkiyle de çok konuşulmuştu. 2006 yılında ilişki yaşamaya başlayan Pataky ile Brody üç yılın sonunda yollarını ayırdılar. Evlenmelerini bekleyen hayranları ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI

Chris Hemsworth ise en çok konuşulan ilişkisini Isabel Lucas ile yaşamıştı. Çift, birlikte rol aldıkları Home and Away adlı dizinin setinde tanışmıştı.

KARDEŞLERİ DE ÜNLÜ

Bu arada Hemsworth'ün kardeşi Liam'ın da ünlü bir oyuncu olduğunu ve Miley Cyrus ile inişli çıkışlı ilişkisinin, aniden başlayıp aynı hızla biten evliliğinin de çok konuşulduğunu hatırlatalım. Chris Hemsworth'ün diğer kardeşi Luke de oyuncu.

Kaynak: Hürriyet