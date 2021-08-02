Hangi ülkelerde yangın var? 2021 yangın çıkan ülkeler neresi? NASA dünya yangın haritasına göre hangi ülke ve şehirlerde yangın çıktı?

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Sadece ülkemizde değil dünya çapında birçok ülkede ve şehirde orman yangınları çıkıyor. NASA orman yangınları ile ilgili yangın haritasını paylaştı. Buna göre hangi ülkelerde yangın var, hangi ülkelerde yangın çıktı merak edildi.

Dünyanın ciğerleri yanıyor: 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede devam eden orman yangınları, milyonlarca dönümlük alanları küle çevirdi. Peki, hangi ülkelerde yangın var? 2021 yangın çıkan ülkeler neresi? NASA dünya yangın haritasına göre hangi ülke ve şehirlerde yangın çıktı?

HANGİ ÜLKELERDE YANGIN ÇIKTI?

Lübnan

Güney Afrika

Brezilya

Kanada

ABD

Rusya

İtalya

Yunanistan

İspanya

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSPANYA'DA YANGIN OLMUŞTU

İspanya'nın Girona kentinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 110 hektarlık alanı küle çevirdi.

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nde yer alan Girona kentinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgenin tamamını yoğun duman sardı. Yangını söndürmek için 60 itfaiye ekibinin yoğun çaba harcadığı çalışmalara havadan da helikopterle destek verildi. Yaklaşık 110 hektarlık alan küle dönerken, itfaiye erleri yeni sıcak hava dalgasının gelmesiyle bugün yangının şiddetini arttırmasından endişe ediyor.

İTALYA - SİCİLYA'DA YANGIN

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın farklı yerlerinde çıkan orman yangınları, Katanya kent merkezi başta olmak üzere pek çok yerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Katanya kent merkezine yakın farklı noktalarda akşamüstü çıkan ve Afrika kaynaklı rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın özellikle Fossa Creta muhitinde birkaç ailenin evinin terk etmesine yol açtı.

İtfaiye helikopterinden çekilen görüntülerde de bölgede yoğun bir dumanın oluştuğu görüldü.

Bazı yolların yoğun duman sebebiyle trafiğe kapandığı aktarılırken, sahil şeridinde bazı tesislerde maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.

Yangının sahil şeridini etkilemesiyle 150 kişi, alevlerin sardığı sahil şeridini botlarla denize açılarak terk ederken, liman komutanlığı ekipleri, denize açılanları kurtardı.

Kent merkezini olumsuz etkileyen yangın, Katanya Havaalanı'nın da gün içerisinde hava trafiğine kapanmasına yol açarken, akşam saatlerinde havaalanı yeniden hava ulaşımına açıldı.

Yangını söndürmek üzere çok sayıda itfaiyeci görev yaparken, Katanya'ya adanın farklı noktalarından da takviye itfaiye ekipleri gönderildiği ifade edildi.

Adada pek çok noktada yangın var.

YUNANİSTAN'DA ORMAN YANGINLARI

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Achaea bölgesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Panagopoulos bölgesinde yaklaşık 110 çocuğun yoğun dumandan etkilendiği tatil kampı ise tahliye edildi.

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Başkent Atina'nın batısında Mora Yarımadası'nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın nedeniyle 5 köy boşaltılırken, İtfaiye Teşkilatı Başkanı Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangına 294 itfaiye, 7 piyade timi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği bildirildi. Yunan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerindeki bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre sahil şeridindeki Panagopoulos bölgesinde yaklaşık 110 çocuğun yoğun dumandan etkilendiği tatil kampının tahliye edildiği, Rio-Antirio köprüsünün de bir süreliğine trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

RUSYA - SİBİRYA'DA ORMAN YANGINLARI

Rusya'nın Sibirya bölgesinde haftalardır devam eden orman yangınlarında 126 farklı noktada toplam 1.3 milyon hektarlık alan küle döndü. Alevler şu anda 28 ayrı noktada devam ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 2 bin kişi, 300'e yakın yangın söndürme aracı, yangın söndürme uçakları ve Mİ-8 tipi yangın söndürme helikopterleri görev yapıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınların başladığı günden bu yana alevlere hem havadan hem de karadan müdahalenin devam ettiği duyuruldu. Şu ana kadar 126 farklı noktadaki yangınlarda toplam 1.3 milyon hektarlık alanın küle döndüğü, 48 noktada toplam 500 bin hektarlık alanda alevlerin söndürülebildiği kaydedildi. Yangınların farklı noktalarda çıkması nedeniyle ekiplerin bölgelere ayrılarak müdahaleyi sürdürdüğü ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yayılmaya devam ettiği aktarıldı. Yangınların en güçlü olduğu noktalar Yakutistan'daki Gorny, Kobyaysky, Verkhnevilyuisky, Mirny ve Suntarsky olarak açıklanırken, bu bölgelerdeki toplam 28 ayrı noktada çıkan yangınların halen devam ettiği ifade edildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ, MASKE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLDİ

Yakutistan'daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçramazken, Yakutsk Hidrometeoroloji Departmanı tarafından halka uyarı geldi. Orman yangınlarından yükselen dumanların rüzgarla şehir merkezlerine yayıldığı belirtildi. Vatandaşların maske takması, evleri havalandırırken pencereleri nemli bezlerle örtmesi, kapı ve pencereleri genellikle kapalı tutması, olabildiğince sokağa çıkılmaması ve kronik hastalığı olanlar dahil dumandan etkilenenlerin doktora müracaat etmesi istendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da orman yangınları nedeniyle bölgesel acil durum ilan edildiğini ve bölgeye ek kuvvetlerin gönderilmeye devam edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Rusya'daki orman yangınlarının yüzde 80'i yine Sibirya'daki Yakutistan'da çıkmış, 5 milyon hektardan fazla alan yanmıştı.

Yunanistan'da 24 saatte 50 yangın

Avrupa'da devam eden şiddetli orman yangınlarında binlerce hektarlık alan küle döndü, binlerce kişi de tahliye edildi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Yunanistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, ülkenin çeşitli bölgelerinde günlerdir orman yangınlarıyla başa çıkılmaya çalışıyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede 24 saat içinde 50 yangın çıktığı ve muhtemelen daha fazlasının çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bin 200 hektar yandı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde ise geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınında 24 saatten kısa bir sürede bin 200 hektardan fazla alan kül oldu. 400 kişinin meydana gelen yangın nedeniyle tahliye edildiği aktarıldı.

İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 bin hektar yandı

NASA'nın yangınlara ilişkin yayınladığı uydu görüntülerine göre İtalya'nın özellikle güney bölgelerinde yoğunlukta olmak üzere ülkedeki orman yangınlarının bir süredir devam ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta Sardinya adasında çıkan yangın üzerine, Avrupa Birliği İtalya'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderirken, yetkililer 20 bin hektar arazinin yandığını ve bin 500 kişinin bölgeden tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Balkanların güney bölgeleri de alev alev

NASA'dan alınan uydu görüntülerine göre AB üyesi ülkelerden olan Romanya'nın özellikle güney bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarının olduğu kaydedildi. Haritada özellikle Arnavutluk, Bulgaristan'da yoğun şekilde yangınlar olduğu görüldü.

Sibirya'da 1.5 milyon hektardan fazla alan yandı

Rusya'nın en soğuk bölgesi olarak bilinen Sibirya'daki Yakutistan'da haftalar önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yangınlar, 1.5 milyon hektardan fazla alanı yaktı. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'ne göre, bölgedeki yangınların 150 megaton karbondioksit salınımı olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu yıl Yakutistan'ın Haziran 1888 yılından bu yana gördüğü en yüksek sıcaklığa ulaştığını kaydetti.

Kaliforniya'da 200 bin dönüm alan yandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de tarihin en büyük orman yangınında 200 bin dönüm alanın yandığı belirtildi. Halen devam eden Dixie yangınında bölgedeki Butte ve Plumas ilçelerindeki 7 bin 800'den fazla kişi tahliye edildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Servisine göre Cuma günü bölgedeki yangının yalnızca yüzde 23'ü kontrol altına alındı.

Kanada'da bir kasabanın yüzde 90'ı yandı

Geçtiğimiz ay Kanada'da kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınlarını tetiklerken, birçok ev kullanılamaz hale geldi. Haziran ayında 49.6 derece sıcaklığa ulaşan Lytton kabası civarındaki yangında kasabanın yüzde 90'ını kül oldu.

Brezilya'da Amazon ormanlarında 926 kilometrekarelik alan yandı

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre Haziran ayında Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle 926 kilometrekare alanın kaybedildiği belirtildi. Amazondaki ormansızlaşmanın, Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 2 arttığı kaydedildi.

Güney Afrika'daki bir kasabada 5 bin hektar yandı

NASA'nın uydu görüntülerine göre en fazla orman yangınlarının meydana geldiği Güney Afrika'da geçtiğimiz hafta Dordrect adlı bir kasabanın yakınlarındaki bir orman yangında yerel kaynaklar en az 5 bin hektarlık alanın yandığını, bölgede çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Lübnan'daki yangın 11 kilometrekarelik alana yayıldı

Lübnan'da da aşırı sıcaklık nedeniyle başlayan yangınlar ormanlık alanı küle çevirdi. Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesine bağlı ormanlık alanda çıkan yangının 11 kilometrekarelik bir alana yayıldığı ve yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.