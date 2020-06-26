Hangi ülkelerde ikinci dalga bekleniyor? Oxford Üniversitesi ikinci dalga beklenen ülkeleri açıkladı Koronavirüs ikinci dalga ne zaman gelecek araştırılıyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüste birçok ülkede artışlar devam ederken, bazı ülkelerde de vaka oranlarında yeniden yükselme görülüyor. Diğer yandan çeşitli ülkeler iyiye gidenler arasında bulunuyor. Peki, hangi ülkelerde ikinci dalga olabilir?

İkinci dalganın Türkiye'de yaşanması durumu gündemi meşgul eden konular arasında bulunuyor. Ancak Oxford Üniversitesi yaptığı araştırmalar neticesinde koronavirüste ikinci dalga ihtimali olan en yüksek 10 ülkeyi açıkladı. Türkiye'ye ikinci dalga gelir mi?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pazar günü küresel koronavirüs vakalarında rekor bir artış olduğunu duyurmuştu ve buna yönelik ikinci dalga uyarısını yineledi. Ancak ülkeler, koronavirüs önlemlerinin ekonomik zorluklara sebep olması nedeniyle normalleşme sürecine girerek kısıtlamaları kademeli olaarak kaldırmaya devam ediyor. Koronavirüsünte ikinci dalga yaşanıp yaşanmayacağı merak konusuyken Oxford Üniversitesi, koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

HANGİ ÜLKELERDE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR?

Oxford Üniversitesi'nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile elde ettiği verilere göre koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke şöyle; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan olarak belirtildi.

Ayrıca Almanya, Suudi Arabistan ve İran'ın önlemlerini gevşetmesinden sonra belirgin ikinci dalgalar yaşadıklarını da bildirdi. İran, Mayıs ayındaki kitlenmesini azalttığı için virüsün ikinci bir zirvesini görmeye başladı. Oxford Üniversitesi, İran'daki yetkililerin pozitif test oranlarının arttığını belirtmesi ile virüsün yeniden halkın içerisine girmeye başladığını belirtti.

KORONAVİRÜSTE İYİLEŞEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Koronavirüse karşı daha kontrollü ancak sıkı olmayan tedbirlerle iyiye giden ülkeler de Oxford Üniversitesi'nin araştırmasında yer aldı. Buna göre; Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterildi. Diğer yanadan iyileşen ülkeler arasında, İtalya ve İspanya gibi ilk dalgalardan sonra güçlü kilitlenmeler uygulayan ülkeler bulunurken, Belarus gibi sert kilitlenme yaşamayan ülkeler de yer edindi. İtalya ve İspanya'da, kilit tedbirlerinin önemli ölçüde gevşemesine rağmen, haftalık olarak yeni vakaların dörtte bir oranında azaldığı kaydedildi. Bu ülkeler, azalan koronavirüs vakalarına rağmen, uzmanlar tarafından hala dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.