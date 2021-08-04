Hangi komutanlığa kim getirildi? 2021 YAŞ kararlarına göre Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanları kim oldu?

2021 YAŞ kararları açıklandı! Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi. Bunun ardından vatandaşlar hangi komutanlığa kim atandı merak etti. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na kim getirildi? Hava Kuvvetleri Komutanı değişti mi? Deniz Kuvvetleri Komutanı değişti mi? İşte detaylar...