Hangi Kan Grubu Korona Virüsüne Karşı Daha Hassas? Bilim İnsanları Açıkladı! Çinli bilim insanlarının sağlık araştırmalarını yayınlayan Medrxiv adlı bir sitede, hangi kan gruplarının yeni tip korona virüsüne yakalanma ri

Çinli bilim insanlarının sağlık araştırmalarını yayınlayan Medrxiv adlı bir sitede, hangi kan gruplarının yeni tip korona virüsüne yakalanma riskinin daha yüksek olduğu açıklandı.

Çinli bilim insanları, insanların kan grupları ile yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma ihtimali arasında bir bağlantı olup olmadığını öğrenebilmek amacıyla, koronavirüsü taşıyan hastaların kan gruplarını inceledi.

Çalışma kapsamında, Vuhan ve Şenzen'deki üç hastanede Covid-19 ile enfekte olan 2 bin 173 hasta ile virüs nedeniyle hayatını kaybeden 206 kişinin kan örnekleri incelendi. ilk olarak 3 bin 694 sağlıklı Vuhan sakininden oluşan kontrol grubu incelendi ve bunların yüzde 33.84'ünün 0 Rh, yüzde 32.16'sının A Rh, yüzde 24.90'ının B Rh ve yüzde 9.10'unun AB Rh kan grubuna sahip olduğu belirlendi.

Jinintan Hastanesinde yapılan incelemelerde ise, 1.775 hastanın (206 ölü de dahil) yüzde 25.80'inin kan grubunun 0 Rh, yüzde 37.75'inin A Rh, yüzde 26.42'sinin B Rh, yüzde 10.03'ünün AB Rh olduğu görüldü. Vuhan ve Şenzen'de başka hastanelerde de incelemeler yapan bilim insanlarının benzer sonuçlara ulaştığı belirtildi.

Araştırmada, Covid-19'a duyarlılığın bir dereceye kadar kan gruplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi ve A Rh kan grubuna sahip insanların yeni tip koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.