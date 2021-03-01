Hangi iller normalleşecek? Mart ayında normalleşen iller hangileri olacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Mart'ta normalleşecek iller hangileridir?

Normalleşme takviminde 1 Mart'ın işaret edilmesi vatandaşları arayışa geçirdi. 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu, nereler açılıyor? 1 Mart'ta ne olacak, normalleşecek iller hangileri, yasaklar kalkıyor mu? Hangi iller normalleşecek? Mart ayında normalleşen iller hangileri olacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Mart'ta normalleşecek iller hangileridir

Normalleşme takviminde 1 Mart'ın işaret edilmesi vatandaşları arayışa geçirdi. 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu, nereler açılıyor? 1 Mart'ta ne olacak, normalleşecek iller hangileri, yasaklar kalkıyor mu? Hangi iller normalleşecek? Mart ayında normalleşen iller hangileri olacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Mart'ta normalleşecek iller hangileridir? İşte detaylar haberimizde…

HANGİ İLLER NORMALLEŞECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi. Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentlerden...

BATMAN

Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirlerden.

BİTLİS

Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.

HAKKARİ

Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirlerden. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında...

ŞIRNAK

İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.

KADEMELİ OLARAK KALKACAK:

İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL