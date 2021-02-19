Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Şubat günlük aşı ve doz sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 19 Şubat Cuma günlük aşı ve günlük doz sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 6.214.750 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

1. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 5.281.894

2. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 932.856

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.001.749 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

545.759 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

418.627 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

225.023 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

162.670 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

212.708adet koronavirüs aşısı yapıldı..

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi