Hangi camide ihtiyaç varsa gönüllü olarak orada hizmet veriyor
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Hangi camide ihtiyaç varsa gönüllü olarak orada hizmet veriyor

07.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:38
Hangi camide ihtiyaç varsa gönüllü olarak orada hizmet veriyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde İmam Hatip Lisesi mezunu Mustafa Bektaş, gönüllü olarak ücret almadan hangi camide ihtiyaç varsa orada hizmet veriyor.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde İmam Hatip Lisesi mezunu Mustafa Bektaş, gönüllü olarak ücret almadan hangi camide ihtiyaç varsa orada hizmet veriyor.

Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'nde yaşayan İmam Hatip Lisesi mezunu emekli memur Mustafa Bektaş (63), mahallede gönüllü bir şekilde din görevlisi olarak çalışıyor. Hiçbir ücret almadan hangi camide eksik varsa oraya giderek vakit ve cenaze namazlarını kıldıran Bektaş, mahallede "joker din görevlisi" olarak anılıyor.

Ücret almadan camilerde çalışan Bektaş, "Yaşadığım mahallede gönüllü olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Mahallemde bulunan camilerdeki görev yapan din görevlileri, önceden bana haber veriyorlar. Ben de o camiye giderek yardım etmeye çalışıyorum. Ramazan aylarında din görevlisi olmayan camilerde teravih namazları kıldırıyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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