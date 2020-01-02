Hande Yener, siyah tüllü mini elbisesiyle hayal kırıklığına uğrattı

02.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:42

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Demet Akalın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener, giydiği uzun etekle çok konuşulmuştu. Yılbaşında Kıbrıs Chamada Clup'te sahne alan Hande Yener, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener ilginç kıyafet tercihiyle yine gündem oldu.

SESİYLE BÜYÜLEDİ KIYAFETİ İLE DÜŞÜNDÜRDÜ

Siyah tül ağırlıklı mini elbisesinin altına kalın topuk bot tercih eden Hande Yener, tarzıyla düşündürdü. Repertuar ile kulakların pasını silen Yener, sahne kıyafetiyle aynı etkiyi yaratmadı.

"YENİ NESİL ÇOK ALINGAN"

"Popçular üretmiyor" diyerek son dönemin en çok tartışılan polemiğine dahil olan Hande Yener'in sözlerine, birçok sanatçı cevap vermişti. Muhabirlerin polemiğe neden olan sözünü hatırlatması üzerine sözlerinin arkasında olduğunu dile getiren Yener, "Üretemiyorlar. Ama ben üretiyorum. Üretiyorlarsa neden üzerlerine alınıyorlar? Bu yeni nesil çok alıngan" diyerek sert konuştu. 2020'yi sahnede karşılayan Yener'i sevgilisi Misha da yalnız bırakmadı.