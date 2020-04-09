Hande Ünsal ev konseriyle 'İyi Misin?' diyecek
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Koronavirüs, Karantina, Türkiye, Magazin

Hande Ünsal ev konseriyle 'İyi Misin?' diyecek

Demirören Medya'nın başlattığı ve ünlü isimlerin destek verdiği '#EvdeKalMüzikleKal' çağrısını Hande Ünsal yapacak.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:20
Hande Ünsal ev konseriyle 'İyi Misin?' diyecek

Demirören Medya'nın başlattığı ve ünlü isimlerin destek verdiği '#EvdeKalMüzikleKal' çağrısını Hande Ünsal yapacak. Karantina döneminde 'İyi Misin?' şarkısına evinde klip çeken Ünsal, bu kez şarkılarını canlı yayında seslendirecek.

Hande Ünsal, Türkiye'nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya'nın başlattığı '#EvdeKal#MuzikleKal' projesiyle hayranlarıyla buluşacak.

Koronavirüse karşı evinden çıkmayan Hande Ünsal bu akşam 21.05'te Instagram hesabından (@handeunsal) canlı yayınla mini bir konser verecek. Kısa bir süre önce karantina günlerinin verdiği ilhamla evinde 'İyi Misin?' adlı parçayı yapan ve yine evde cep telefonuyla klip çeken Hande Ünsal yeni şarkısının yanı sıra sevilen şarkılarını da canlı yayında seslendirecek.

"Evde de yapabileceğimiz çok şey var. Bu süreci evimizde üretken geçirmeliyiz diye umut ediyorum.

'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.


Kaynak: DHA

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